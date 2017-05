Fepade solicita desafuero de Eva Cadena Sandoval

Connect on Linked in

Ciudad de México

Con base al Artículo 111 párrafo Cuarto la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), solicitó a la Cámara de Diputados Federal Juicio de Procedencia para desaforar a la legisladora con licencia y excandidata a la alcaldía del municipio de Las Choapas, Veracruz, Eva Felicitas Cadena Sandoval por una investigación en su contra por delito electoral.

La Fiscalía citó en las instalaciones de esta Representación Social a la diputada el día 2 de mayo del presente año con el fin de llevar a cabo una diligencia; y al no haber cumplido con el citatorio, la Fepade continúo con el procedimiento que la Ley establece", explicó la Procuraduría General de la República (PGR).

A partir de ello, hoy la Fepade solicitó a la Cámara de Diputados el proceso de desafuero en contra de Eva Cadena Sandoval.

La solicitud a la Cámara de Diputados se hace por disposición Constitucional señalada en el Artículo 111 párrafo IV donde se menciona que en caso de ser autorizada dicha solicitud se comunicará a la Legislatura Local para el trámite de Ley", informó la PGR.

Entre los argumentos presentados por el Ministerio Público de la Fepade, se encuentra que la fiscalización de las aportaciones en efectivo que reciben los candidatos o partidos políticos, como los que le fueron donados a la diputada, son una facultad exclusiva y reservada al Instituto Nacional Electoral(INE), según lo establecen los artículos 41 constitucional, 21 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La Fepade inició una investigación de oficio por la posible violación la Articulo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales donde se señala que se castigará a la persona que “realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la Ley”, detalló la dependencia.

Al dar a conocer la petición, la Fepade mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha señalado que el Fuero Constitucional protege la función y no a la persona, en este caso la función de ser representante de la ciudadanía no se está realizando toda vez que Eva Cadena cuenta con licencia en la Cámara de Diputados del estado de Veracruz.

No ha llegado la solicitud

La presidenta de la mesa directiva del Congreso Local, María Elisa Manterola Sáinz, indicó que no les ha llegado la solicitud de desafuero por parte de la FEPADE contra la legisladora de Morena, Eva Cadena Sandoval.

Señaló que solo tienen en proceso la petición de la FGE para desaforar a esta diputada por MORENA, solicitud que se encuentra en Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis.

Dijo que el fallo o terminación de esta petición de la FGE tardará aproximadamente un mes, por lo que es probable que la decisión tomada se notifique después de las elecciones del 4 de junio.