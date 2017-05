Obras serán para veracruzanos; Exsome

Connect on Linked in

Veracruz

El candidato de Morena a la alcaldía de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata, aseguró que en su administración municipal los constructores y especialistas veracruzanos tendrán prioridad en la asignación y concurso de obra pública.

Al reunirse con socios del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz AC, y estudiantes de esta carrera, explicó que en Veracruz hay capacidad en infraestructura y de expertos oriundos del Estado para cumplir con las demandas de proyectos y obras de gran envergadura.

Sostuvo un encuentro de más de dos horas con los socios de este organismo donde le presentaron 28 propuestas de cara al inicio de la próxima administración.

La principal propuesta versó en lo que respecta al respeto de los reglamentos municipales y se ajusten ya que algunos se incumplen porque están redactados de forma ambigua.

Los especialistas veracruzanos tendrán cabida en su gobierno, son quienes realmente conocen la historia y necesidades de Veracruz.

“Es gente que viene de otro lado y no sabe cuál es la historia de Veracruz. Hay muchas cosas que dependen de ella. Queremos retomar el Centro histórico y conservar muchas cosas y eso es lo que quisiéramos. Estos proyectos van seguramente es dinero que viene que eso es lo que quisiéramos… Hace falta reactivar la economía”.

Queremos que haya transparencia en los concursos que es donde luego hay algo de opacidad y este quisiéramos verlos para criticar más que nosotros, ellos, los colegios de ingenieros y arquitectos y las cámaras que es donde está la mayoría y donde está la experiencia.

Encabezando la reunión le acompañó Ulises Cervantes Espinosa, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz A. C.

gobiernos del PRI y del PAN han decepcionado profundamente: Miravete de Exsome

“La gente está dolida, está muy dolida porque no han hecho mucho por ellos, prácticamente nada”, sentenció la señora Rosa María Miravete de Exsome, esposa del candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata.

Los gobiernos del PRI y del PAN han decepcionado profundamente a los veracruzanos y por ello Morena representa una verdadera opción de cambio, subrayó.

“Lo que han hecho es donde se ve, donde se pueden tomar fotos lindas y entonces la gente está triste está muy escéptica, no tienen ganas de votar, pero la opción de morena les da una esperanza si, si siento que al final de la plática ellos quieren creer y van a votar por Morena”.

Miravete Sánchez de Exsome, recorrió mañana y tarde- noche de este jueves el popular barrio de La Huaca así como la colonia Flores Magón, donde caminó casa por casa escuchando atenta a los ciudadanos y sus peticiones, las cuales se se concentraron en la necesidad de cambiar, de elegir un nuevo gobierno que realmente trabaje para solucionar las carencias por las cuales atraviesa la ciudad.

Al respecto, Sánchez Miravete expuso que su esposo y ella no se dedican a la política, pero que lo que en verdad quieren es ayudar a Veracruz, para lograr un cambio real.

Además, recorrió por la tarde la colonia Flores Magón, en donde los habitantes expusieron el descontento que tienen para con los gobernantes que solo acuden a pedir el voto pero que nunca hacen nada por mejorar las cosas mucho menos por atender las necesidades de la ciudadanía.