Yunes Linares no ha pagado adeudos a la UV: rectora

Amatlán de los Reyes

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, reconoció que aún no hay fecha para que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) abone a la deuda que dejó el ex gobernador Javier Duarte de 2 mil 400 millones.

Entrevistada después de recibir el reconocimiento de Acreditación al Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo, en la Facultad de Agronomía ubicada en la congregación de Peñuela, la rectora manifestó que a comparación con el gobierno anterior, en el de Miguel Ángel Yunes Linares se ha logrado tener una situación distinta pues se tienen los dineros día a día para poder liquidar los pendientes.

Además, manifestó su agradecimiento hacia el gobierno actual pues ha gestionado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el sentido de los pendientes de los impuestos que se tienen pendientes de algunos trabajadores.

Ladrón de Guevara, al ser cuestionada sobre si confía que antes de finalizar el año pudiera haber algún abono al adeudo histórico, respondió que el Gobierno del Estado tiene deudas al por mayor.

Por otro lado, presumió que el 93 por ciento de la matrícula estudia en programas acreditados, aunque todavía están a la espera de algunas evaluaciones y hay procesos en turno.

Situación financiera impide que crezca la matrícula

La situación financiera por la que atraviesa la Universidad Veracruzana (UV) ha impedido que el porcentaje de estudiantes aceptados para el próximo ciclo crezca, dijo la vicerrectora del campus Orizaba-Córdoba de la UV, Beatriz Rodríguez Villafuerte.

El próximo fin de semana, recordó, en la región de Córdoba seis mil aspirantes presentarán sus pruebas, sin embargo, sólo un promedio de 2 mil 400 estudiantes podrá ser aceptado, es decir, únicamente el 41 por ciento.

Rodríguez Villafuerte explicó que en la Universidad buscan seguir manteniendo ese nivel de exigencia, ese nivel de calidad de los programas educativos que se imparten, y por la misma razón, no podríamos en este momento, a pesar de la alta demanda, aumentar la matricula.

“Quienes no pueden ingresar no es que la Universidad los rechace, sí quisiera se entendiera muy bien esto, ese nivel de deuda nos ha impedido crecer en instalaciones, crecer en contratación de académicos y de personal”, comentó.

La Vicerrectora, pidió a los próximos candidatos a ocupar algún lugar dentro de la Universidad, a tener la certeza de que las autoridades, los maestros y los trabajadores, están muy comprometidos.