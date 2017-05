Yunes, igual que Duarte: AMLO

Print This Post

Tuxpan, Veracruz

El líder nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, recomendó al gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares serenarse y no enojarse por mostrar a los veracruzanos que es igual que su antecesor, Javier Duarte de Ochoa, en lo que respecta al enriquecimiento ilícito.

“Abro un paréntesis para enviarle un mensaje, un saludo muy respetuoso, a Yunes Linares. (Le pido) que se tranquilice, porqué está enojado, porque tenía a mis paisanos veracruzanos muy ‘choreados’, engañados. No sabían que Yunes es igual que Duarte, no hay diferencia. Acabo de dar a conocer una carpeta azul de todas las propiedades de Yunes en México y el extranjero”.

El aspirante a la Presidencia de la República estuvo en el municipio para encabezar una asamblea informativa, donde aprovechó a enviarle al gobernador Yunes un mensaje: “Serénate”.

Lo interior, ante las múltiples acusaciones que el mandatario veracruzano le ha lanzado en su contra, la última, de estar coludido con la delincuencia organizada por pedir el retiro del Ejército en algunas zonas del país.

Al respecto, López Obrador señala que existen dos investigaciones en contra de Yunes Linares por enriquecimiento ilícito, las cuales pedirá a la Procuraduría General de la República (PGR) se les de curso.

E insistió: “Te recomiendo que te serenes, voy a pedir a la procuraduría que se le dé curso a esas dos denuncias por enriquecimiento ilícito”, advirtió el también jefe de gobierno.

En esta ocasión López Obrador cambió su discurso sobre el Ejército, pues acusó a la “mafia” del poder de querer confrontarlo con las fuerzas castrenses, cuyos integrantes también son el pueblo pero uniformados.

El mitin duro poco más de una hora con 30 minutos y estuvieron presentes los diputados federales, Rocío Nahle, Cuitláhuac García y Emiliano Álvarez, así como el dirigente de Morena en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y los candidatos a las alcaldías del instituto político de los cinco municipios que integran el distrito federal electoral II.

Yunes sigue sin clarificar el pasivo del estado: Morena

Xalapa, Veracruz

A más de cinco meses de tomar posesión, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no ha clarificado cuál es el pasivo circulante del Estado, afirmó la diputada Daniela Griego Ceballos.

Recordó que en su momento se anunció que se instalarían mesas de revisión de los pasivos con proveedores y prestadores de servicios, para generar un registro de deuda y calendarizar los pagos; sin embargo, a la fecha no se ha consolidado.

Comentó que recientemente trabajadores del Colegio de Bachilleres denunciaron que a pesar de que se les hacen los descuentos quincenales de créditos del Fovissste desde julio del 2016 no se han hecho las transferencias.

Comentó que en la última reunión con la titular de Sefiplan, Clementina Guerrero se habló de que el Ejecutivo emitiría un decreto para poder integrar un registro de deuda a corto plazo y la fecha se ha incumplido.

Griego Ceballos señaló que se requiere conocer cuál es el monto, pues eso también implica deuda pública para el gobierno.

Detalló que en el caso de la reestructuración, se les informó que será en julio y agosto cuando se podrán conocer los avances de la negociación con los bancos.