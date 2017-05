Ex miembro de One Direction, presenta su álbum

Londres

El cantante británico Harry Styles lanzó en formato físico y digital su álbum debut homónimo, cuyo primer sencillo es “Sign of the times”, mismo que estrenó en marzo pasado y que encabezó las listas de popularidad en 84 países, el día de su lanzamiento.

El álbum con el que Styles, ex integrante de One Direction, debuta como solista fue producido por Jeff Bhasker, con producción adicional de Alex Salibian, Tyler Johnson y Kid Harpoon.

Los temas que Styles incluyó en la placa discográfica son “Meet me in the Hallway”, “Carolina”, “Two ghosts”, “Sweet creature”, “Only angel”, “Kiwi”, “Ever since New York”, “Woman” y “From the dining table”.

El cantante juvenil estrenó en televisión su primer corte promocional el pasado 15 de abril en la emisión de “Saturday Night Live”.