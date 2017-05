Yunes y Duarte son gemelos; igual de corruptos: AMLO

POZA RICA

La administración de Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz no ha representado un cambio en las políticas públicas del estado, se siguen cometiendo errores, pues el PAN y el PRI representan lo mismo, afirmó el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que señaló que el actual mandatario veracruzano es gemelo del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa.

“Se fue Duarte corrupto y entró Yunes corrupto, es lo mismo, son gemelos Duarte y Yunes”, dijo el dirigente nacional de Morena.

En una correteada entrevista que López Obrador otorgó a representantes de los medios de comunicación, en Poza Rica, señaló que Yunes Linares y Duarte de Ochoa son lo mismo, por lo que no habrá el cambio anhelado, generando condiciones de inseguridad, desempleo y de apoyo a sectores vulnerables.

Minimizó el caso de la exhibición de la Diputada, Eva Cadena en video escándalos recibiendo dinero para, supuestamente, apoyarle en campañas, “Pensaron que con eso me dañarían y no es así, nosotros seguimos trabajando”, dijo.

Durante el mitin político para respaldar a candidatos a la Alcaldía de Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla y Castillo de Teayo manifestó que Yunes Linares cuenta con el apoyo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Incluso, dijo, el actual Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares amenazó y chantajeo a Peña Nieto para obtener su apoyo, “Le dijo que si no lo apoyaba iba a sacar cosas que iban cimbrar a todo México”.

Mencionó que luego de la exhibición de los videos de Eva Cadena él recibió una carpeta azul que contiene un informe sobre todas las propiedades de Miguel Ángel Yunes Linares en México y el extranjero, aunque no dio más detalles.

Resaltó que existen falsas acusaciones como parte de una guerra sucia, como la acusación sobre estar vinculado a la delincuencia organizada, las cuales dijo son muestra del temor que sienten los partidos políticos sobre el crecimiento de Morena.

Por la tarde, Andrés Manuel López Obrador estuvo en Martínez de la Torre y hoy visitará a los habitantes de Perote, Coatepec y Xalapa.