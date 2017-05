Asuntos Públicos – Campañas de marca, tapan candidatos

Eduardo Coronel Chiu

Campañas de marca, tapan candidatos

Al iniciar la penúltima semana de proselitismo para renovar los gobiernos municipales, las imágenes de los aspirantes siguen muy frías y marginales; los candidatos, en su mayoría van colgados de la marca partidista que los postula y del jefe político que hace campaña para ellos, pero por sí mismos –salvo que se trate de algún personaje público reconocido por la población, que no son muchos en este proceso– los candidatos lucen más grises que los gatos de noche.

Las ofertas no son tantas como parecen; en realidad la disputa por el nuevo reparto del poder municipal será entre dos fuerzas principales, por un lado la coalición PAN-PRD y por el otro Morena, ambos en ascenso tras las elecciones del año pasado de gobernador y legislatura, misma que fue la debacle del PRI. Este partido, en coalición parcial con el PVEM, va por el tercio menor y sobre las alcaldías más pequeñas. El resto de los registrados, la multiplicación de partidos, muchos con “registro condicionado”, ya que en la pasada no alcanzaron el mínimo de votación, al igual que los candidatos independientes, les tocarán los niveles ínfimos, salvo uno que otro campanazo, que se duda.

De no ser por las giras de remolque que viene a hacer Andrés Manuel López Obrador, su partido Morena sería escasamente visible en Veracruz. AMLO es la mayor fortaleza de Morena, pero también su mayor debilidad; sin él, los candidatos no tienen atractivo personal, no se le observa estructura ni una estrategia de comunicación propia. Apuestan al jalón de la marca y a la repelencia de los votantes a las otras dos marcas registradas, PAN-PRD y PRI (PVEM).

El otro frente integrado por el PAN-PRD lo comanda de modo evidente el gobernador Miguel Ángel Yunes, incesante generador de campañas negras, hoy centrado en AMLO, promotor de su familia y candidatos en formas en el filo de la ley para eludir las normas prohibitivas de apoyo electoral. Este bloque también apuesta a la atracción de su marca, pero con su “ayudadita” del aparato; esto es, las redes clientelares; las que ya tenían por los gobiernos del PAN y las armadas a partir del ascenso al poder del estado en diciembre pasado. No es casual que la coalición electoral PAN-PRD haya tenido como primer bautizo “Contigo el cambio sigue”, en abierta alusión al programa de asistencia social de Yunes “Veracruz, comienza contigo”, de lucro electoral con la pobreza.

En el tercio menor, el decadente PRI arrastra aún el mayor descrédito de marca, no sólo por el saqueo de Duarte, también la impopularidad de Peña y el Gobierno Federal carente de resultados. En este proceso, sin accesos a recursos públicos, padeció hasta para encontrar candidatos.

Acorde con su devaluación, el líder nacional de ese partido, el burócrata Enrique Ochoa, Clavillazo, hasta ahora los vino a visitar. Su presencia no sirve de gran cosa puesto que no representa nada para el electorado. Treparse a templetes de mítines de acarreados que no votan, a la usanza del partido. No les ayudará mucho a los estigmatizados candidatos del PRI que Clavillazo venga a “reforzar la campaña”.

Salvo algunos candidatos que podrían ganar –a pesar de su partido– en lo general para el 4 de junio se espera otra caída del PRI; que alcance su nuevo piso, debajo.

Yunes y AMLO, más de lo mismo

Debido a esta disputa polarizada entre PAN-PRD y Morena, con sus implicaciones de posicionamientos hacia las siguientes elecciones, se entiende el duelo verbal mediático que sostienen, reiterada y repetitivamente, las cabezas de estos grupos políticos en pugna, Miguel Ángel Yunes y Andrés Manuel López Obrador. Este fin de semana volvieron a enfrascarse en otro más de sus intercambios verbales, sin novedades argumentativas ni lodo fresco, desde ambos son más de lo mismo.

Debates/Xalapa

Hoy empiezan los debates organizados por el árbitro electoral (OPLE) entre candidatos a las alcaldías del estado. Por disposición obligatoria del Código Electoral, el OPLE organizará más de 100 debates, una regla que si bien busca contribuir a que los electores tomen una decisión informa para emitir su voto, parecen demasiados eventos y su costo elevado, como también excesivo el número de candidatos.

En teoría contribuye a la democracia la existencia de canales y espacios para el flujo de las ideas políticas, y el contraste directo de propuestas de gobierno y políticas públicas de los de los aspirantes a presidir los ayuntamientos, habrá que verificar el nivel que alcanzan. El debate de los candidatos por Xalapa es hoy. A ver qué dicen.

Ayuntamiento de Xalapa: oídos Sordos

Ni por enterados se dieron los del ayuntamiento de Xalapa de la celebración ruidosa en extremo este fin de un evento para promover la venta de autos en un costado del estacionamiento de la Plaza Américas.

Durante dos días, a lo largo de por lo menos 9 horas continuas, 18 en total, de 11 am a 20 horas, los promotores de esa agencia de autos bombardearon de ruido a los vecinos de la zona, con amplificadores a todo volumen tocando música como en un carnaval, intercalada con la voz de un merolico que a gritos repetía una y otra vez las supuestas promociones.

El Reglamento para la conservación ecológica y proyección al ambiente para el desarrollo sustentable del municipio de Xalapa sólo es un documento de nombre pomposo pero sin aplicación. Obviamente nadie del municipio se ocupó de la generación de ruidos molestos a la comunidad por encima de los niveles permisibles. Oídos sordos ¿o se los taparon, untándoles la mano?