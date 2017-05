Mueren cuatro en explosión

Connect on Linked in

TIERRA BLANCA

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en un camino de terracería de las localidades Cerritos y Mata Planta, municipio de Tierra Blanca.

Por un camino de terracería circulaban cuatro personas a bordo de un Nissan Tsuru cuando de repente se originó el fuerte estallido en la toma clandestina que alcanzó el vehículo.

Las víctimas son Cayetano Reyes Medina, de 50 años, Felipe Reyes Morales, de 19 años, Rodrigo Reyes Morales, de 14 años, y Martín Martínez Moguel, de 70 años.

Los 4 eran originarios de la comunidad de Cerritos; Cayetano y sus dos hijos salieron el sábado temprano con rumbo a Cuitláhuac en donde Rodrigo estudiaba desde hace unos meses un curso de computación, mientras que una cuarta persona era Martin, un vecino que les pidió un aventón.

Las investigaciones de personal de la fiscalía indican que cuando ellos pasaron en el coche había gasolina que se había fugado de una toma clandestina, y cuando el coche cruzó el charco, un chispazo del motor generó la chispa que provocó la explosión, pereciendo en el lugar los cuatro.

Familias exigen que Pemex se responsabilice

TIERRA BLANCA

Todos los sábados Cayetano salía con su hijo, Rodrigo, muy temprano para llevarlo a la clase de computación para la que debía recorrer una hora de camino. Hasta este sábado, cuando una explosión de una toma clandestina en los ductos de Pemex acabó con sus vidas.

Esta vez no iba solo con su hijo menor, su otro hijo, Felipe, los acompañaba por el camino al igual que Martín, su vecino de 70 años que encontró en la familia la oportunidad de ir a la ciudad más cercana a pagar “Coppel”.

De los cuatro solo quedaron restos calcinados que dejó la gran hoguera en que se convirtió el camino que recorría el Tsuru en el que viajaban y que había sido comprado con el dinero de las 2 hectáreas de caña que Cayetano lograba sembrar cada año.

Ninguno de los cuatro debía pasar por allí, ya que Cayetano y su hijo usan todos los sábados otra vía para llegar a su destino, pero la lluvia provocó que un río se desbordara y tuvieron que utilizar el camino de terracería en el que los ductos de Pemex pasan a tan solo unos pasos. Ese camino los llevó a la muerte.

Las dos familias que quedaron en duelo debido a la explosión reclamaron la acción de la empresa Petróleos Mexicanos, quienes a su parecer poco hicieron para evitar la explosión que dejó a los cuatro muertos.

Campesino toda su vida, Cayetano soñaba que sus hijos pudieran estudiar por lo que no le importaba tener que salir todos los sábados con el menor o apoyar al mayor, Felipe que también murió, para que acudiera la Universidad de Cuitláhuac.

“Mi hermano era una de las personas que nunca les negó un favor a nadie, él y sus hijos todo mundo los conocía y nunca anduvieron en malos pasos, nunca”, afirmó su hermana.

Ahora él deja a su esposa y a su hija más chiquita, quienes dependían económicamente de él, por lo que la familia pide que exista una indemnización para ellas.

La historia de Martín no es tan distinta, contó su hermano Armado, pues él dedicaba toda la semana a trabajar en el campo donde era contratado como jornalero a pesar de su edad.

El fin de semana aprovechaba en ocasiones para ir a hacer los pagos pendientes, de aquellos objetos que había comprado a crédito con la esperanza de tener una vida más cómoda; pero como el trayecto es largo, encontró un aventón en los tres hombres de la familia Reyes Morales.

“Oí decir que eran huachicoleros, desgraciadamente no fue así porque ellos a eso no se dedican”, aseguró el hermano de Martín.