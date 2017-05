Salgan a votar, anular el voto no sirve: Exsome

Redacción AZ

El voto femenino es decisivo en cualquier elección y el próximo 4 de junio las mujeres tienen la oportunidad de salir a votar y refrendar su poder de decisión, afirmó el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata.

“Las verdaderas cabezas y pilares de familia, las que sufren la crisis heredada del PRI y el PAN, están conscientes de que deben elegir y hacer valer su derecho. Las monarquías y las revoluciones quedaron atrás”, puntualizó.

Por ello, dijo, Morena es la opción y el enemigo a vencer es el abstencionismo.

“Y lo más triste es que el hombre tuvo el voto, se acabaron las monarquías, se acabaron las revoluciones… no todos los hombres votamos. Pero las mujeres tienen el voto de mucho tiempo para acá, y les costó mucho trabajo tenerlo como para que lo anulen. Que salgan a votar por quien quieran, es algo que también deben promover. Si no, luego nos andamos quejando de que es un mal gobierno”, sentenció.

El extinto presidente veracruzano, Adolfo Ruiz Cortines, dijo, no se equivocó al otorgar el voto a la mujer mexicana y sería un gran error, indicó, que esta oportunidad la echen por la borda en una elección tan importante como la renovación de la alcaldía de esta ciudad y puerto.

“La mujer, las amas de casa, son las que realmente palpan el día a día, la falta de recursos porque no hay trabajo, o porque sus esposos no lo tienen, las madres solteras, las jovencitas recién entradas a la mayoría de edad, ellas deben salir a votar”, precisó.

Esta crisis que viven los veracruzanos día a día, destacó, son herencia del PRI y del PAN, las mujeres lo notan y la sufren cuando no tienen para llevar comida y distracción, ropa y zapatos a sus hijos, medicinas, y demás satisfactores que no son lujos, son necesidades naturales de una familia, indicó.

No ir a votar, coadyuvar al abstencionismo, o anular el voto no es útil, no sirve de nada, indicó Exsome Zapata.

“No, no el que lo anulen significa que no van a usar en contra de alguien… habría que modificar las leyes en caso de que todo el mundo saliera a votar”, subrayó.