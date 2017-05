Yunes Linares nos está llevando al abismo: Yunes Landa

Poza Rica

La administración estatal de Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz no ha sido favorable, se enfrentan condiciones preocupantes en todos los rubros con dirección al abismo, pese a que se recibe hasta 23 por ciento más de participaciones federales en comparación con las que recibía el ex Gobernador, Javier Duarte de Ochoa, afirmó el Senador de la República, Hector Yunes Landa.

Entrevistado en Poza Rica consideró que el Estado actualmente está peor que con Javier Duarte de Ochoa como Gobernador a quien calificó como el peor en la historia de la entidad veracruzana; “Hasta el año pasado Javier Duarte de Ochoa era el peor Gobernador pero ahora con Miguel Ángel tiene competencia”, señaló.

Criticó que la entidad enfrenta problemas en todos los rubros, sobre todo en materia de inseguridad y crisis económica en todos los sectores y recalcó es falso que no haya recursos económicos, pues las participaciones federales están siendo entregadas como corresponde.

“Miguel Ángel (Yunes Linares) nos está llevando al abismo, en todos los rubros estamos mal, estamos peor que con Duarte, están haciendo prácticamente lo mismo: nada”, sostuvo el Senador que acudió a Poza Rica a un evento del PRI.

Sobre el caso del ex Gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa consideró que no es necesario que el Senado intervenga para exigir la extradición, pues señaló es un asunto que tiene que llevar a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República.

Destacó que es necesario que la Procuraduría General de la República integre adecuadamente la carpeta de investigación contra Javier Duarte de Ochoa, pues de no hacerlo correctamente el ex mandatario veracruzano podría evadir a la justicia.

Subrayó que nadie debe colgarse la medalla de la detención de Duarte de Ochoa, destacando que fue la Auditoria Superior de la Federación (ASF) quien promovió la denuncia y no fue por la interpuesta por Miguel Ángel Yunes Linares.