Abuchean maestros a Yunes Linares

XALAPA

El gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares fue abucheado por los docentes que lo esperaban para la celebración del Día del Maestro en el Velódromo de la ciudad.

Tras una espera de casi 4 horas afuera del recinto y expuestos a los rayos del sol, los maestros no perdonaron la tardanza del gobernador del estado y le propinaron gritos de protesta a su llegada a este recinto.

El Gobernador del estado tuvo que hacer esfuerzos para evitar mostrar la sorpresa que le causó ser recibido con abucheos en el primer evento masivo que realiza con docentes durante su Gobiernos.

Tal fue la molestia, que el mandatario tardó casi media hora desde su llegada para poder ingresar al recinto en donde una muchedumbre apenas lo vio, le propinó rechiflas.

En su camino, fue detenido en varias ocasiones, principalmente por maestras que le reclamaron la espera de varias horas y el ayuno al que los habían obligado para poder recibir el reconocimiento a su trayectoria.

“Estamos en ayunas, tenemos hambre, señor Gobernador”, fue el reclamo principal de maestros de 50 y hasta 60 años que debieron esperar para entrar al Velódromo.

“Venimos de diferentes puntos del estado y esto es una grosería, queremos mejor trato; llegamos en la madrugada y tuvimos que hacer fila, es un abuso, así no se puede”, le expresaron mientras el mandatario únicamente sonreía.

“Nunca nos respetan, nos tratan como perros; nos tuvieron en el sol y no nos han registrado, nos tiene como los totoles, ahí arriba; no nos han registrado”, dijo un profesor molesto.

Asimismo, reprocharon que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y el Gobierno del estado no hayan invertido un poco más para rentar un espacio que permitiera ciertas comodidades a los maestros.

“Es una falta de respeto para los maestros, es una porquería de evento; como si no hubiera dinero para un salón con clima, nos tienen en el sol, nos citaron a las 7:30 de la mañana”.

Al ser este el primer festejo con los maestros del nuevo Gobierno, alterada una maestra dijo que es un primer encuentro pésimo y calificó como “asqueroso” el festejo.

Una vez en el interior del Velódromo, las rechiflas se hicieron más fuertes debido a que el anunciador dio la bienvenida a Yunes Linares, y el sonido acaparó la atención de los presentes.