Dale Dale – Malo el abucheo, peor en campañas

Malo el abucheo, peor en campañas

Como desastroso calificaron los maestros su “festejo” del Día del Maestro, a quienes acudieron a recibir su felicitación y sobre todo cheque por cumplir 30 años y 40 años de trabajo en el servicio de la docencia, como cada año lo vienen haciendo los gobiernos del estado, cada uno le ha dado su estilo y organización, algunos hacen desayunos, comida, tipo auditorio, lo que deciden, pero ahora lo hicieron en el Velódromo de la capital de Xalapa, a donde llegaron los maestros de todo el estado para que como regalo los tuvieran parados al rayo del sol al menos 3 horas, ya que los citaron a las 8 de la mañana, algunos llegaron desde las 7 pensando que a las 8 abrirían el lugar, pero para desagradable sorpresa fue hasta las 11 cuando los dejaron entrar, donde a empujones ingresaron los maestros para agarrar un lugar, lo cual se los peleaban al no haber logística ni control ni gafetes, lo que causó más molestia a los asistentes.

Varios narraron el horror de festejo que vivieron al acudir a su festejo donde casi se desata una hecatombe, ya que los profesores desesperados con el calor, ya estaban hartos, los convocaron de todas partes del Estado, algunos luego de haber viajado varias horas, haciendo fila desde temprano para acreditarlos, pero como los gafetes también se les terminaron a los “desorganizadores”, así que cada quien se sentó en donde pudo, como pudo, luego de hora y media se dieron cuenta del error y querían reacomodarlos en los que se supone eran sus lugares, lo cual fue imposible, la mayoría salieron enojados del evento, no sólo por el mal trato que les dieron, sino porque haciéndose el “simpático”, el gobernador del estado estuvo diciendo que no hay regalos ni dinero para ¡¡despilfarrar!! Varios dijeron que si quería ahorrar de plano no hubieran hecho nada y les hubieran mandado sus cheques a sus planteles o secciones, pues mejor el depósito y listo, así tampoco ellos hubieran gastado en acudir al acto.

Eso sí, dijo el gobernador, ante las quejas de la mala organización, que él no había estado a cargo, pero si él es jefe del secretario de Educación. Varios lo abuchearon mientras se soplaban con lo que pudieron conseguir por el calorón que había en el lugar.

El magisterio, clave para ganar elecciones

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, su membresía nacional es de un millón seiscientos diecinueve mil novecientos noventa maestros, el sindicato con más afiliados en América Latina, en Veracruz tiene ciento once mil trescientos treinta miembros, casi el 7 por ciento de los trabajadores del sindicato, el segundo estado con mas afiliados, sólo tienen más en la Ciudad de México.

En nuestro estado hay además, cuando menos, una docena de otros sindicatos magisteriales, aunque con menos afiliados que el SNTE, se calcula suman otros sesenta mil trabajadores.

En la época de oro del SNTE, como instrumento político electoral, era muy difícil poder ganar una elección sin el apoyo de los docentes, de ahí en parte el poder de la convicta lideresa Elba Esther Gordillo, a quien se le atribuye su encarcelamiento más por el poder político que ostentaba que por su oposición a la Reforma Educativa.

En el 2010, Miguel Ángel Yunes Linares, después de su derrota electoral en su primer intento por ganar la gubernatura de Veracruz, se quejó y responsabilizó a la lideresa del SNTE de no haber apoyado lo suficiente para que ganara, recordemos que Yunes Linares fue íntimo de la maestra Gordillo, pues los puestos más importantes que tuvo en los gobiernos de Fox y Calderón se los consiguió la maestra Elba.

Así que en lugar de atender bien al magisterio veracruzano, el gobierno yunista los trató con la punta del pie, a ver cómo lo tratan en respuesta el próximo 4 de junio los maestros, tanto a su partido el PAN como a su junior candidato por el Puerto de Veracruz.