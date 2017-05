Laura Bozzo reaparece en Perú llena de ira

Ciudad de México

La conductora peruana Laura Bozzo regresó a su país, pero el resultado fue opuesto a lo que esperaba, pues un programa la confrontó contra sus duros críticos, lo que hizo que ella y su novio desataran su ira.

Si bien en la pantalla no se pudo ver lo álgido del encuentro, en internet sí está el tenso episodio.

Gritos, amenazas y hasta insultos. Eso fue lo que se vio, por una parte, en el detrás de cámaras del acalorado enfrentamiento entre Nicolás Lucar y Cristian Zuárez en el programa ‘La revista sábado’ que conduce el periodista, todo derivado por los cuestionamientos hacia Bozzo cuando hacía su talk show en Perú hace más de una década.

Bozzo reaccionó de mala manera al ver a Cecilia Zorrilla, quien se hizo conocida en Perú tras denunciar hace unos años la compra de panelistas para el talk show de la popular “Abogada de los Pobres” que se transmitía en ese país.

Cristian reaccionó furico y dijo que él y la animadora “no sabían a lo que venían” ya que les habían dicho que se trataba de un programa sorpresa donde iban a hablar de la trayectoria de ella.

Sin embargo, Zuárez y el conductor intercambiaron acu taron sacar a Cristian.

Pero esto no fue el único dolor de cabeza para la abogada, ya que en la misma emisión fue confrontada por el ex congresista Jaime Delgado, quien le dijo que trató con “desprecio y vulgaridad a los peruanos” y “fue pionera de la TV basura”.

Nicolás Lúcar me tendió una trampa: Bozzo

Posteriormente, la conductora aseguró tajantemente que el periodista le tendió una trampa.

“Siento que me llevó engañada, me tendió una trampa. Siento que quiso hablar mal de mí. Como (preguntar) si yo tenía amistad con Fujimori, que es cierto y lo admiro… Él me dijo que haríamos un homenaje sobre mi trayectoria”, señaló Laura Bozzo.

Además, la abogada justificó la conducta sobresaltada que tuvo su novio Cristian Zuarez contra Nicolás Lúcar durante la entrevista, al decirle: “Hablemos del ascensor donde lo encontraron a Lúcar con la amante”, pero recalcó no haber estado de acuerdo con lo que pronunció.