Maestros exigen el pago de adeudos

XALAPA

Los secretarios generales de las secciones 32 y 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), advirtieron que esperarán hasta esta semana para que se salden los adeudos con el magisterio, ya que no son de una persona sin institucionales.

Pago en una sola exhibición

El secretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Lázaro Medina Barragán, exigió que se paguen los adeudos en una sola exhibición, pues recordó que estos pendientes son una deuda institucional y no de una persona. Además, advirtió que esperarán hasta esta semana para que el Gobierno del Estado pague los adeudos que mantiene con este sindicato

“Nosotros no somos Secretaría de Finanzas, nosotros tramitamos y eso estamos exigiendo el pago porque que el adeudo es del Gobierno no de una persona”.

Deudas son institucionales y no personales

El secretario general de la Sección 56, Mario Hernández Sánchez, dijo que presentó además de una denuncia penal en la Fiscalía General del estado (FGE) contra el Gobierno del Estado, una queja ante la Contraloría General y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por el retraso y falta de pago a docentes que ocurrió durante la pasada administración. En entrevista indicó que ratificaron sus recursos debido a que si bien la anterior administración ya concluyó, los adeudos son institucionales y no personales, en relación a la pasada administración que encabezó Javier Duarte de Ochoa. Reconoció que hasta el momento no hay calendario de pago de los adeudos por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pero que han hecho mesas de acuerdo.