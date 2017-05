Piojo y Ferretti calientan las semifinales

Connect on Linked in

México, DF

El duelo entre Xolos y Tijuana para definir finalista del Clausura 2017 comienza a calentarse. Este lunes, en conferencia de prensa durante el entrenamiento de los Tigres, Ricardo “Tuca” Ferretti generó polémica al mencionar que admiraba a Miguel Herrera por la forma en cómo negociaba en el futbol mexicano.

“El ‘Piojo’ es mi ídolo. De repente dirijo un equipo y luego ya estoy contratado con otro, quisiera saber cómo se hace esto, hago esto aquí y me cuelgan totalmente del poste más alto y de la parte más débil que tenga uno; increíble, ‘Piojito’ la verdad eres mi ídolo”, refirió el brasileño en tono de broma.

Miguel “Piojo” Herrera no tardó mucho en contestar a las declaraciones de Ricardo “Tuca” Ferretti, quien refirió que el entrenador de Xolos ya estaría contratado con las Águilas del América para dirigirlos la siguiente temporada.

“Una vez el ‘Tuca’ me dijo que cerrara el hocico. Él es un gran entrenador y lo respeto mucho, pero si tiene los contratos que según me vincula con alguien más que los muestre, yo sólo tengo contrato hasta diciembre con Tijuana”, señaló el “Piojo”.

En entrevista con la cadena ESPN el “Piojo” aceptó que “es un gran técnico y respeto lo que dice, es un tipo extraordinario, pero no sé de qué está hablando”.

Xolos y Tigres se enfrentarán en semifinales del Clausura 2017; el primer cotejo será este jueves a las 21:30 horas del Centro, en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El partido de vuelta será el domingo a las 20:00 horas del Centro, cuando en el Estadio Caliente el campeón visite Tijuana para definir al ganador de la serie.