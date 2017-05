A comisiones, el desafuero de Eva Cadena

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Las comisiones unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso local determinaron que es procedente iniciar el juicio de Procedencia contra la diputada Eva Cadena Sandoval.

La legisladora promovió un amparo ante un juez federal para que tanto la Fiscalía General como el propio Congreso se limiten a dar a conocer los detalles del proceso en su contra.

Diputados detallaron que el expediente se entregará a la comisión Instructora para que se desahoguen fase de audiencia de pruebas y alegatos. El tema ahora pasa a la comisión Instructora.

Comentaron que la petición del fiscal Jorge Winckler cuenta con la carga probatoria para darle el trámite legislativo que podría llevar un mes. Hay que recordar que el pasado martes se le dio entrada a través de la correspondencia a la solicitud de juicio de procedencia contra la ex diputada de Morena, por delitos electorales

Inician en San Lázaro desafuero de Eva Cadena

Por su parte, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio entrada formalmente al juicio de procedencia en contra de la diputada local de Veracruz Eva Cadena para desaforarla, luego de la solicitud que presentó el 11 de mayo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

El presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez (PRI), informó que tienen 60 días hábiles para entregar un dictamen, después de que haya sido notificada la diputada, pero él se comprometió a tenerlo listo el próximo 7 de julio.

Informó que en caso de que se apruebe quitar el fuero a Cadena para procesarla, tendría que desahogarse en un periodo extraordinario, pues están en receso y regresan hasta septiembre.

Caso Tarek

El también integrante de la Sección Instructora, el perredista Omar Ortega, informó que este martes el órgano legislativo le enviará oficios al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de Veracruz para conocer el estatus del amparo que solicitó el diputado priísta de Veracruz, Tarek Abdalá, ex tesorero del ex gobernador Javier Duarte, y en su caso continuar con su solicitud de desafuero.

Eva Cadena vuelve a ausentarse de la sesión

Por tercera ocasión consecutiva la diputada local Eva Cadena Sandoval justificó su inasistencia a la tercera sesión ordinaria del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso del Estado, “por desempeñar labores propias de su encargo”, y sólo le restan tres justificantes más antes de iniciar el procedimiento administrativo para retirarla de la curul, informó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, María Elisa Manterola Sáinz.

En entrevista indicó que “Es la tercera falta. Son seis faltas de acuerdo al reglamento justificadas y de ahí se tiene que presentar, solo pone que se encuentra desarrollando actividades propias de su encargo. Son faltas consecutivas”.

Dijo desconocer qué procede una vez que la diputada acumule las seis faltas justificadas, aunque señaló que están revisando el reglamento interno para proceder, en su caso, a llamar a la suplente para que asuma el cargo y puedan continuar los trabajos legislativos en las comisiones que Cadena Sandoval ocupa.

En este sentido Manterola Sáinz detalló que aunque la legisladora no está trabajando y por ello se encuentran varios temas trabados en comisiones, no se le están descontando los días de su salario mensual, puesto que la justificación amerita pago.