Dale Dale – Diputado contra senador, ninguno convence

Diputado contra senador, ninguno convence

Solo a 20 días de la elección municipal, los candidatos del PAN exhiben abiertamente que reciben apoyos del gobierno del estado, lo disfrazan diciendo que si los apoyan con el voto para ganar, disfrutarán de los programas sociales que manejan y llegan a los ciudadanos, así es que seguro habrán algunas denuncias por faltar y usar programas con fines electorales.

Por cierto mientras Fidel Kuri, diputado federal con licencia, insiste en querer solo promocionarse con la figura de un Tiburón como si la gente comiera y viviera solo del futbol, peor aún si toda la gente estuviera loca con el equipo, el cual a duras penas no cayó a la segunda división, eufemísticamente llamada primera A. Fidel Kuri está haciendo una campaña como si hubiera ganado el campeonato de liga, poco conseguirá y menos el voto, el de castigo a lo mejor sí.

Pero otro que sigue el viejo refrán que “Prometer no empobrece” es el candidato del PAN e hijo del gobernador, Fernando Yunes, senador , también con licencia, quien promete darles uniformes gratis a todos los niños que estudian en escuelas públicas de Veracruz, ¿que no sabrá cuantos son? porque en eso se le irá todo el presupuesto conociendo lo aprovechados que son, seguro ya tiene contratados los talleres de ropa, para coser y ellos mismos vender los uniformes o tienen algún pariente que se los venda, con eso de que todo es negocio.

Los dos aspirantes el del PRI-PVEM, Fidel Kuri y el del PAN- PRD , Fernando Yunes ; prefieren el “Hueso” de la presidencia municipal de Veracruz, que los cargos federales para los que fueron electos y que todavía les falta año y medio de “trabajo”, ¿ por que $$$$erá?

Hoy como ayer, el cambio es más de lo mismo

Por lo visto para el PAN estatal siguen promoviendo el cambio, para que todo siga igual en estas campañas, pues lo mismo que antes hacían los del PRI, ahora lo hacen los del PAN, antes los priistas contrataban panistas inconformes que se pusieran la camiseta del PRI o de algún partido satélite de él, pero ahora los panistas buscan comprar traidores de Morena, dejando en claro que son el enemigo a vencer, pidiendo que dejen ese partido para apoyar al PAN, dejando en claro que todos el “cambio panista” es usar las mismas mañas de antaño.

En Xalapa, candidatos ricachones

Para la capital del estado, coinciden varios candidatos a la alcaldía que se distinguen por ser ricos, pero ellos dicen que se sacrificarán para servir y gobernar a los xalapeños, por si no los tiene bien identificados este racimo de ricachones son: por el PAN- PRD, Ana Miriam Ferraez, forma parte de una conocida familia dedicada desde hace muchos años a la radiodifusión, propietaria de varias estaciones , como se les decía antes a la explotación de frecuencias de radio y también metida en negocios de espectáculos. Ana Miriam peleó la candidatura del PRD con David Velasco Chedraui, ex alcalde y exdiputado priista de Xalapa y emparentado con la familia más rica de esta ciudad y probablemente los más ricos del estado de Veracruz. Ni Velasco ni Ferraez han sido nunca militantes del partido que abanderan.

Por el Panal, va Nicanor Moreira, empresario mueblero, quien siempre ha envidiado la carrera política de Ricardo Ahued, también empresario que realizó una exitosa gestión como alcalde y dos veces diputado, aunque lo fue por el PRI, nunca se contaminó de la corrupción de los gobernadores priistas con los que coincidió. Moreira vendió sus negocios de mueblerías y ahora intenta conseguir el primer escritorio del municipio para despachar en el.

Movimiento Ciudadano, el partido propiedad del exgobernador Dante Delgado, va de candidato otro empresario, pero este de la educación Carlos Luna, quien ha hecho dinero con su universidad privada, en esta ocasión lleva de segunda a la anterior candidata a la alcaldía Dulce Dauzón, quien junto con su esposo Armando Méndez de La Luz, parecen ser los únicos concesionarios del partido de Dante en Xalapa, porque siempre son candidatos a todo.

El PRI-PVEM tienen de candidato a Alejandro Montano, quien de guardia del exgobernador Miguel Alemán Velazco, lo promovió a secretario de seguridad en su gobierno y se enriqueció al paso de sus cargos políticos, fue diputado federal por el PRI, en el peor momento del antes invencible partido tricolor, ahora devastado por la orgía de corrupción duartista, pretende suceder al todavía priista Américo Zúñiga, quien no parece muy comprometido con el candidato de su partido.

Hay otros candidatos pero sus posibilidades se ven nulas. El candidato a vencer es el de Morena, Hipólito Rodríguez, aunque es prácticamente un desconocido para la mayoría de los xalapeños, aún habiendo sido candidato perdedor a diputado por El PT, el catedrático de la UV espera ganar con la marca y trepado en los hombros de la popularidad del dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, igual como logró su diputación federal Cuitlahuac García, quien también ganó sin ser conocido. Pero como Morena está de moda en Xalapa, sus seguidores esperan la victoria el próximo 4 de junio sin mucho esfuerzo.