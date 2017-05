Exigen justicia para crimen de periodista

Xalapa

Reporteros de Xalapa, Veracruz, Córdoba, y Coatzacoalcos marcharon por las principales calles de las ciudades para exigir justicia por el asesinato del periodista de Sinaloa Javier Valdez, y un alto a las agresiones contra reporteros.

“No se mata la verdad matando periodistas” “Javier Valdez Vive. No nos callarán” fue el grito unido de los trabajadores de la comunicación que realizaron concentraciones en plazas, y frente a la Procuraduría General de la República en Veracruz.

En Xalapa se realizó una marcha en la calle Enríquez, el viaducto y Leandro Valle para exigir a las autoridades que se acaben los asesinatos, se investigue y haya castigo para los autores materiales e intelectuales.

En plaza Sebastián Lerdo los periodistas escribieron el hashtag utilizado en la red social Twitter #NosEstanMatando y colocaron carteles con letreros de “México mágico de la impunidad”, “El silencio no es la opción”, “Prensa Libre”, “La pluma es más poderosa que una 9 mm” y “No se puede esconder la verdad”.

También colocaron velas y veladoras para los 20 periodistas asesinados en la última década, y los tres reporteros desaparecidos.

La marcha se realizó en protesta a los asesinatos del periodista de Sinaloa Javier Valdez y de Guadalajara , Sonia Córdova y su hijo Héctor, el día lunes 15 de mayo.

Van seis reporteros asesinados en 2017

Reporteros, camarógrafos y fotógrafos de la ciudad y puerto de Veracruz se manifestaron a las afueras de la delegación de la PGR para protestar por los al menos seis reporteros en lo que va del 2017.

“Nos asesinan para callar la violencia”

Periodistas de Coatzacoalcos y Minatitlán, en la parte sur del estado de Veracruz, también protestaron para exigir un alto a las agresiones en contra de periodistas y que no haya impunidad en el caso de Jaime Valdez Cárdenas.

Los reporteros realizaron concentraciones en forma simultánea como muestra de solidaridad y repudio en torno al asesinato del corresponsal de la Jornada en Sinaloa.

Prensa, no dispares,” “Nos están matando”

También periodistas del municipio de Córdoba realizaron una marcha silenciosa para protestar por los homicidios de periodistas en los últimos tres años.

“Prensa, no dispares,” “Nos están matando”, “No nos callaran”, expresaban las cartulinas.

Combatir la impunidad sería la mejor herramienta para evitar más asesinatos de periodistas, advirtió el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

“Es clave el combate a la impunidad sabemos que en los precedentes ataques a periodistas y defensores de derechos humanos no sólo en este año, sino también en la década precedente tienen un índice de impunidad muy alto.

“Evidentemente es la investigación y persecución, sentencias para los perpetradores, esa sería la mejor prevención de que no se repita”, afirmó.

Jan Jarab dijo que al interior del organismo existe una gran preocupación por el número de periodistas asesinados en México, en lo que va del año.

En entrevista en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento señaló que por ello se ha exigido al gobierno federal se fortalezcan los mecanismos de protección para quienes ejercen el periodismo y se le otorgue presupuesto.

Este lunes fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, el periodista Javier Valdez quien se había dedicado a la investigación en materia de narcotráfico; fue fundador del semanario “Río Doce” y corresponsal del diario “La Jornada”.