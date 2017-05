Invitan a participar en Círculo de Ciencia Ficción Sizigias

Redacción AZ /Xalapa

El Círculo de Ciencia Ficción Sizigias invita al público en general a un encuentro para los fans de la ciencia ficción, un género versátil que permite hablar de libros, películas, artes, política, filosofía, diseño y ciencia. La cita será los días 29, 30 y 31 de mayo, con el tercer círculo, en Realia Instituto Universitario para la Cultura y las Artes, de las 16:00 a las 20:00 horas.

En este encuentro habrá pláticas sobre historia del género, nuevas series, videojuegos, música, cortos, presentaciones de libro, la rifa de un Delorean a escala y una mesa de discusión de la serie Rick and Morty.

Gracias al interés del público en general éste es el tercer encuentro en Xalapa, el primero se llevó a cabo en septiembre del 2016 en las instalaciones de la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel, el segundo fue en diciembre del mismo año con el apoyo de Casa del Lago UV. Ahora Realia es la sede, y se augura un éxito, ya que el interés de público demuestra que la ciencia ficción no es cosa de niños, sino un género abierto a la investigación y la discusión. Para mayores informes, los interesados en participar pueden visitar las redes sociales eb Facebook, o la página del Círculo de Ciencia Ficción Sizigias en www. facebook.com/sizigios/.

El programa: Lunes 29, Mesa 1, de 4:00 a 4:40 pm, presentación del libro Deux ex machina, de Rafael Cervera; Mesa 2, de 4:45 a 6:15, Yavhe Alexander, De ciber-cerebros y Desviantes. Un breve recorrido de los universos ficticios de Cyberpunk 2040 y Humankind. 2. Andros Saldaña, Videojuego como espacio narrativo en 3 casos: Ghostbusters, Metal Gear Rising: Revengeance y Halo. 3. Alfredo Álvarez, Robots, androides y cyborgs; los nuevos humanos.Mesa 3. 6:15 a 8:00; nesa de discusión de Rick and Morty y proyección de capítulo 1 de la tercera temporada.

Martes 30, Mesa 4, 4:00-4:40, presentación del libro El Olvidado Imperio Natdzhadarayama, de Rómulo Pardo Urías.

Mesa 5, 4:45-6:15, 4. Faustino Gerardo Cerdán Vargas, Gabriela Rábago Palafox: cuentos de niños en la era espacial. 5. Sully Pérez, Cuando la ciencia ficción conoce el fanzine. 6. Kevin Salgado Espinosa, El zorro y el bosque, Ray Bradbury habla de México y viajes en el tiempo.

Mesa 4, 6:30- 8:00, 7. Rafa de la Garza Talavera Elon Musk: vivimos en un mundo de ciencia ficción. 8. César Raziel Lucio Palacio, El manejo de la naturaleza en la ciencia ficción: ¿hemos llegado al futuro?. 9. Jorge Armando Romo Bonilla, Los mundos exóticos de René Laloux: ciencia ficción y vida extraterrestre en la animación francesa del siglo XX.

Miércoles 31, Mesa 5, 4:00-5:20, 10. Rodolfo Bracho Pereda, A song of Lya y la entrega total. 11. Sergio Ramírez Landa, La adaptación cinematográfica de Ghost in the Shell. 12. Gerardo Hernández Rodríguez, El horror en Alien.

Mesa 6, 5:20-6:30, 13. José Luis Cardona, Enemigo mío. Civilizaciones interestelares en choque. 14. Irsa Yésica Ruiz Villa, Laura Esquivel y Enrique Serna: la parodia de la ciencia ficción. 15. Gabo Sosa Palmeros, MexiFi: ciencia ficción a la mexicana.

Mesa 7, 6:30-7:10, Proyección del cortometraje Ocaso de Felipe Ferrer Bárcenas (plática del director). Mesa 8, 7:15-7:25, rifa de Delorean a escala 1/24 y de colección de ciencia ficción.

Clausura, 7:30-8:00, concierto del solista Israel Janeiro.