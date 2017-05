Titular de Sefiplan se niega a recibir a empresarios

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Desde que la secretaría de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, asumió el cargo, se ha negado a recibir a los empresarios que demandan el pago de los adeudos del Gobierno del Estado.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Gerardo Libreros Cobos, aseguró que hace más de seis meses solicitaron una reunión a la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para tratar el tema de los adeudos y hasta ahora no han recibido respuesta.

Tampoco han recibido pago alguno, pues el empresario señaló que no ha habido ni un abono por parte de Gobierno del estado para cubrir el adeudo de 230 millones de pesos con los agremiados a esta cámara.

“No ha habido ninguno, ya fuimos a ver a nuestros representantes en el Congreso, estuvimos con la diputada Daniela Griego que sacó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del estado para que empiece a pagar a los empresarios”.

Dijo que aunque los empresarios establecidos conscientes de la grave situación financiera que se vive en el estado, es imprescindible que el Gobierno del estado instale la Comisión de Transparencia para que se defina cuáles empresas sí comprobaron el adeudo.

Libreros Cobos agregó que hay empresas que tienen hasta cuatro años de estar esperando los pagos por servicios que ya prestaron u obras que ha realizaron y que hasta ahora no han tenido respuesta.

“No podemos venderle ilusiones a nuestros agremiados y decirles que ya se les va a pagar; sabemos que hay problemas económicos en el estado, pero confiamos en que el Gobernador pronto encontrará una estrategia financiera para poder hacer frente a estos adeudos que él prometió pagar”.

Alertó que los empresarios no quieren recurrir a las viejas prácticas de bloqueos, de protestas en la calle, pero no ha habido ningún tipo de respuesta por parte de Sefiplan.