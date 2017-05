Yunes, en desacato al no enviar ajuste presupuestal: Morena

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

La vocal de la Comisión de Hacienda del Estado del Congreso de Veracruz, la diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos afirmó que el Gobierno del Estado no ha ahorrado un solo peso en gasto corriente y el titular del ejecutivo incurrió en desacató al no presentar las modificaciones al presupuesto.

En entrevista afirmó que de acuerdo con los informes de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se sigue gastando lo que estaba previsto en el presupuesto que diseñó la anterior administración.

En este sentido dijo: “No ha habido ningún ahorro ni ningún ajuste al gasto, en servicios personales, materiales y suministros que es lo que corresponde al gasto corriente está tal cual cómo está en el presupuesto, ejerciéndose la parte correspondiente, por lo tanto nos preocupa porque no está el ajuste en el ejercicio del gasto que está reportando Sefiplan”.

Además Griego Ceballos señaló que este martes vence el plazo para que el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares responda los cuestionamientos sobre el presunto ajuste al presupuesto estatal que se concretaría el último día de marzo pasado.

Sin embargo, ante el desacato del mandatario estatal de presentar a detalle dicha disminución del gasto, se llevará el tema ante la Junta de Coordinación Política del Legislativo Estatal, para determinar cómo se procederá para transparentar el uso del recurso público.

“Hoy (martes) se vence el plazo, se le dieron 15 días y no hemos tenido ninguna respuesta del Ejecutivo. Por lo tanto la Comisión tendrá que plantear a la Junta de Coordinación Política y llevar la discusión al pleno, porque insistimos, hay un desacato del gobernador que no está atendiendo a lo que se votó en el pleno”, insistió.

Pese al incumplimiento, el gobernador no puede ser sancionado, aclaró el coordinador del Grupo Legislativo de Morena, Amado Cruz Malpica, quién aclaró que buscarán mecanismos al interior de la Junta de Coordinación Política, para pronunciarse desde el pleno o presentar una controversia constitucional al respecto.