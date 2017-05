Ayuntamiento de Xalapa inmoviliza las plumas de Plaza Ánimas

Xalapa, Veracruz

El director de Desarrollo Económico del ayuntamiento local, José Murat Loutfe Hetty, informó que la subdirectora de Comercio, Clorinda Ferral Ferrando, acudió a la plaza ánimas localizada para “inmovilizar las plumas” del ingreso al inmueble comercial, porque viola los reglamentos municipales al cobrar en 12 pesos la hora el estacionamiento

Refirió que el día martes acudieron los subdirectores de Comercio, el Jurídico, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez y él, para dialogar con el personal administrativo de la plaza a quienes les notificaron y exhortaron que eliminaran el cobro del estacionamiento

“Ahorita está Comercio allá, está Clorinda viendo eso de sanciones, es conforme a la ley, nosotros no podemos llegar arbitrariamente, ayer fuimos a agotar el diálogo, si no se pudo en 24 horas, por eso está Clorinda ahí” dijo

Mencionó que la plaza ánimas no tiene permiso del ayuntamiento local para cobrar el estacionamiento y aun cuando tramitaron un amparo ante un juez federal, esta autoridad aun no les resuelve, así que están impedidos para colocar plumas

Dijo que los más afectados en el cobro del estacionamiento son los locatarios y los consumidores porque habrán de gastar en el pago de los estacionamientos

“La plaza tiene que ponerse en el lugar de los locatarios de la plaza, está muy complicada la situación económica y si elevamos los costos el principal afectado será el que ya compró o el que ya rento un local en esa plaza” explicó

El director de Desarrollo Económico dijo que mientras la plaza ánimas no cuente con el permiso del ayuntamiento y sin Amparo de un Juez Federal, no pueden cobrar estacionamiento

Explicó que las plazas comerciales en todo el estado de Veracruz que cobran estacionamiento es porque buscaron los amparos ante jueces federales, y mientras tanto el ayuntamiento no puede actuar, porque los protege la Ley federal.