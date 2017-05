Dale Dale – El Carnaval sí deja

El Carnaval sí deja

Siempre se han peleado muchos, amigos y recomendados de los que gobiernan, conseguir el manejo de la organización de los carnavales por chicos o grandes que sean, si son como el de Veracruz es claro que el intere$$$ es mucho mayor, por que la cantidad de dinero que se mueve y negocios son mucho mayor, pues entre contratación de artistas, servicios y venta de concesiones se hacen negocios de todo, aunque en la contabilidad oficial siempre se presentan pérdidas por el evento; el dinero por abajo de la mesa le llega a los que organizan.

Será por esto que el que fuera presidente del Comité del Carnaval pasado en Veracruz, Luis Antonio Pérez Fraga, quien estaba pasando penurias económicas y viendo de dónde sacaba para pagar todo lo que debe, en cuanto organizó su primer carnaval consiguió una suburban blanca, se ve que si quedaron ganancias pero para él, porque no sólo es lo que vale la camioneta sino que los gastos que requiere su uso, así enseña rápidamente el dinero que se está llevando.

La Pulido se pule creando problemas

Por lo visto la encargada de la Jurisdicción Sanitaria número 8 no da una, está mostrando que el PAN gobierna para beneficio de los familiares y cuates, en un alarde de prepotencia corrió a dos vendedores que estaban cerca de la oficina en la que despacha ahora la regordeta “nutrióloga” Verónica Pulido, quien también es dirigente del PAN en Veracruz con licencia, para estar de funcionaria, mostrando en su desempeño un trato despótico, a solo unos días de las elecciones despidió a varios de los trabajadores de esa dependencia del sector salud, lo cierto es que se ha generado mucho movimiento en redes sociales criticando su desempeño como funcionaria, peor aún por qué sus abusos los aprovecha para colocar a sus familiares en cargos del gobierno, tiene a una hermana mayor que dejó con plaza de sindicato en el ayuntamiento de Veracruz, como parte de sus negociaciones cuando fue regidora y a otra la acaba de colocar de directora del Hospital de Tarimoya, ese es el cambio que presumen tanto los principios panistas y se portan peor que si fueran priistas.

Pero flaco favor le hace la funcionaria al gobierno estatal y a los candidatos panistas, que los despedidos aprovecharon para manifestarse, movilizándose de la Jurisdicción Sanitaria, para llegar hacerlo afuera del debate de los candidatos a la alcaldía de Veracruz en la XEU, pero quien sabe que amenaza les mandaron que se retiraron al rato, ya que hubo una camioneta de salud vigilando, capaz que los recontratan nada más hasta el 4 de junio y pasando la elección los despiden de nuevo , en un descuido hasta con todo y la Pulido que solo ha llegado a incrementar los problemas.

La Cruz Roja no quiso atender al ciclista brasileño

De veras que en su paso por Veracruz, del ciclista trotamundos, el brasileño Simoe, a quien primero le robaron su bicicleta y justo cuando ya había logrado que se la repusieran, que lo atropella un taxi y se va a la Cruz Roja, donde no lo quisieron atender. Se está desvirtuando los caritativos objetivos de esta importante institución, pues ya casi opera como negocio particular, pues ya son varios los casos en que rechazan atender las emergencias de personas sin recursos económicos.

Chalán del Cisne ahora es panista

Julio Hernández, el otrora defensor de Javier Duarte de Ochoa, de El Cisne y de Juan Manuel del Castillo todo un “texto servidor”, ha caído tan bajo, por ya no tener chamba con el PRI, que ahora anda mendigando trabajo en el sur de Veracruz con el PAN. Se sabe que está incrustado en la campaña a alcalde del aspirante del PAN-PRD, Nicolás Ruiz Roset, por Minatitlán, según haciendo trabajitos, ya nos imaginamos las cochinadas que ha de andar haciendo este sujeto. Ruiz Roset seguramente no conoce la trayectoria de este cisne- duartista que ahora que lo tiró el PRI, se fue a refugiar con la oposición. Se sabe además, que si cae el Cisne, también le va a el bola a Pacho Viejo, pues manejo mucha lana de los negocios fantasmas, tan exhibidos ya como la principal forma de saqueo de recursos públicos en el duartismo.