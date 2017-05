Gobierno del Estado adeuda 250 millones a constructores de la zona conurbada

VERACRUZ

El Gobierno del Estado aún no ha pagado los recursos económicos que adeuda a los constructores del Puerto de Veracruz, aseguró Pedro Aguilar Pizarro, presidente en la región de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Señaló que en la zona debe a cuatro empresarios cerca de 250 millones de pesos, a quienes todavía no les realizan los pagos.

“Tenemos pocos constructores que tienen adeudos Gobierno del Estado con ellos y de los pocos que conozco yo, los acuerdos persisten”, afirmó

“Ha habido algunas pláticas con ellos pero realmente no, hasta el momento la información que tengo por estos pocos constructores que están acá es que no han cobrado”, sentenció.

Detalló que el municipio de Veracruz es al que menos constructores le deben ya que a sitios como Poza Rica, Coatzacoalcos y Xalapa tienen un adeudo mayor.

El representante de CMIC comentó que tiene conocimiento que al menos una de las empresas a las que gobierno del Estado les adeuda de Veracruz comenzaron con un juicio para lograr el pago

“Al menos uno de ellos sé que ya empezó un juicio, ya presentó la denuncia, como de 120, 130 millones de pesos”, afirmó.

Afirmó que la Cámara a nivel nacional les está brindando asesoría para poder realizar la denuncia o hacer el procedimiento de cobro al Gobierno actual.

Por otro lado Aguilar Pizarro comentó que hasta el momento no tienen obras por parte del Gobierno del Estado que hayan sido contratadas a las empresas locales.

Dijo que les han argumentado que apenas comenzarán con las licitaciones necesarias para poder realizar las obras públicas.

“Estamos esperando trabajar con este nuevo gobierno, todavía no hemos participado en licitaciones, no hemos participado en programas”, afirmó.