Yunes sigue sin pagar a proveedores

Xalapa, Veracruz

A seis meses de que se instaló el nuevo Gobierno del Estado, el gobernador Miguel ángel Yunes Linares no ha cumplido con el pago de la deuda a empresarios heredado por la pasada administración ni creado el Comité Técnico de Transparencia, encargado de la revisión de la deuda con empresarios

Los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz (Acevac), advirtieron que está promesa de campaña no se ha cumplido y el daño a las empresas es cada vez más grave pues muchas han quebrado y otras, están a punto de hacerlo

En su comparecencia ante diputados el 28 de diciembre del año pasado, el Gobernador se comprometió a crear el Comité de Transparencia que habría de analizar la deuda con los empresarios

Ante diputados locales dijo que cada empresario debía acudir ante este Comité para registrar y validar las deudas que se reclaman, y se analizarían con los representantes de cámaras empresariales y de instituciones de transparencia de la sociedad civil

Agregó que se contrataría un despacho externo que daría seguimiento a cada pasivo presentado por los hombres de negocios, a fin de “transparentar” los pagos de Gobierno del estado a sus proveedores.

También comprometió su palabra a que el Comité estaría integrado por empresarios, presidentes de cámaras, diputados locales y sociedad civil, a fin de revisar el tema; sin embargo, los empresarios se quejaron porque no fueron invitados

El presidente de la Canacintra, Juan Manuel García González, aseguró que a un mes y medio de haber tomado protesta el pasado 28 de marzo, no han vuelto a sesionar y no le queda claro cómo funcionará este Comité

Incluso señaló que la integración del Comité deja mucho que desear pues a pesar de que el Gobernador aseguró que estarían representadas todas las cámaras empresariales, sólo la Canacintra está representada

García González aseguró que hasta el momento desconoce cómo va a funcionar el Comité, si existe un reglamento, un periodo o algún trámite que se deba realizar para iniciar con el análisis de la deuda

Promesa de pago cada vez más lejana

Por su parte, el presidente de la Coparmex (que no fue invitada al comité), Luis Sánchez ávila, se quejó porque la deuda ha permanecido estática desde septiembre de 2016, cuando el ex gobernador Javier Duarte hizo algún pequeño abono a la cámara

Es más, a mes y medio de haberse conformado el Comité y de haber rendido protesta sus integrantes, el empresario no tiene información de que se haya instalado, mucho menos quiénes lo integran

Ahora, el temor de los empresarios es que el pago sea una promesa cada vez más lejana porque ni siquiera han podido reunirse ni con la secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero García, ni con el Gobernador

Aseguró que el Gobierno del estado debe buscar los mecanismos para hacer el pago de los adeudos “heredados”, aunque la esperanza decae ya que recordó que hay pendientes desde hace casi tres años

Reprochó que en un principio, el Gobierno de Miguel ángel Yunes Linares les pidió llegar a los 100 días antes de tocar el tema de pago, y pasado ese término, ahora no tienen la certeza de que se les vaya a pagar.