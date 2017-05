¡Imparables!

Connect on Linked in

México, DF

Los Tigres de la UANL sacaron una ventaja importante durante el juego de ida de las Semifinales del Clausura 2017, al vencer 2-0 a Tijuana, quien además de la derrota se llevó las lesiones de Valenzuela y Hurtado para el juego de vuelta.

A los Tigres le bastaron 45 minutos para inclinar la balanza a su favor, si bien el cuador de la frontera pudo detener al mejor hombres de la UANL, no lo logró con el resto del equipo.

Lucas Zelarayan fue el primero en hacer daño al 41’ cuando aprovechó a los mermados Xolos que ya no contaban con Juan Carlos Valenzuela, quien salió lesionado antes del minuto 20.

El 1-0 complicaba a Tijuana, que tres minutos después vio de nueva cuenta la caída de su marco y el primer tiempo terminó con ventaja felina.

Pero el campeón no detuvo su ataque, aunque si su efectividad, pues al menos en un par de ocasiones, tuvo para marcar un tercero que hubiera sido el definitivo.

Los Xolos resistieron los embates de Tigres, pero la suerte no los acompañó esta noche y Avilés Hurtado salió por lesión a diez minutos de concluir la primera batalla.

El resultado pone a los Tigres muy cerca de una nueva final, pues Tijuana deberá ganar por dos goles y esperar que los felinos no marquen, pues en caso de hacer un tanto, Xolos estaría obligado a hacer cuatro.