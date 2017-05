Jubilados, a la espera del pago del bono anual desde hace tres años

Redacción AZ

Maestros jubilados de la región se manifestaron para denunciar la falta de pago en cuatro conceptos que incluso se vienen arrastrando desde el 2014.

De acuerdo con Fernando Suárez Hernández, maestro jubilado y vocero de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en Veracruz, más de tres mil docentes esperan pagos por conceptos como jubilación, bono y seguro de vida.

En el caso de la asociación que integra, poco más de 40 jubilados no han recibido el bono anual del 2014 a la fecha.

“Son cuatro demandas que venimos públicamente a manifestarlas cambiando el ritmo que teníamos a oficinas de ir a oficinas, tesorería, Sefiplan, la SEV y buscando con la Oficial Mayor, han sido amables y atentos pero no resuelven nada. No hay disposición de pago, sabemos la situación del estado pero hay pendientes y se deben priorizar. Somos tercera edad, somos personas pensionadas y la misma ley subraya que hay casos prioritarios”.

En otros conceptos, diez maestros exigen el pago de nóminas atrasadas de 2013 al 2016 y pago a familiares de compañeros fallecidos.

Este último concepto no ha sido solventado y desconocen el destino del dinero, ya que la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) no contrató una aseguradora a pesar de haber cotizado.

En cuanto al bono anual a jubilados que inició de 2010 al 2013 para apoyar el salario de los maestros, también ha sido retenido y sin explicación a los afectados desde el 2014.

“Reconocen y deben reconocerlo, son compromisos institucionales, o porque uno sea de un color y el nuevo de otro, lo aceptan pero manifiestan que no hay dinero, las largas acostumbradas, burocracia y lo vemos desde diciembre. Han sido amables, atentos ambos gobiernos, tanto en SEV como en Sefiplan y estamos empezando esta nueva etapa, de lo que resulte haremos una asamblea extraordinaria”.

En un ejemplo, el entrevistado detalló dos casos de jubiladas por incapacidad, quienes su seguro es entregado de forma parcial, mientras otros casos, familiares no reciben un sólo pesos ni explicación del porqué la retención.

Suárez Hernández agregóque los montos varían dependiendo cada caso, como jubilados que les adeudan del seguro de ahorro del retiro 52 mil pesos, a 36 jubilados el fondo de retiro de 25 mil pesos y diferentes montos como seguro de vida que oscilan hasta los 400 mil pesos para beneficiados designados por el fallecido.