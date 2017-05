Paro de trabajadores de Tamsa

Redacción AZ

Los trabajadores de la empresa tubera Tenaris-Tamsa se encuentran en paro de labores debido a la detención del líder sindical Pascual Lagunes Ochoa y la dictaminación de una jueza de que se quede en prisión preventiva.

Los trabajadores acuden a sus áreas laborales pero no están haciendo las actividades que normalmente deben efectuar al interior de la empresa, según dijeron varios de ellos.

Los empleados dijeron que no tienen una fecha límite cuando terminar el paro de labores, debido a que continuarán de esa manera hasta que exista justicia.

Antonio Farfán del Cueto, uno de los trabajadores y auxiliares de Pascual Lagunes, aseguró que no existe la orden de ninguna persona de estar en el paro de brazos caídos sino que es una decisión del propio personal.

“Nadie está dando una instrucción, tengo entendido que es el tercer turno y el de hoy en la mañana (), no es instrucción de nadie, ese es un tema solidario y fraternal” señaló el único trabajador que dio entrevistas.

En la planta de Tenaris – Tamsa se solicitó entrevista con las personas encargadas de relaciones públicas o dirección, al personal de Comunicación, sin embargo las negaron.

Según informaron, los directivos de la empresa se reunieron el día de hoy con personal del Gobierno del Estado y la Secretaría del Trabajo, sin precisar quienes acudieron a dicha cita.

La reunión, indicaron, era privada y duraría muchas horas sin que se brindara información mayor información sobre el contenido de la misma o los asistentes.

La empresa Tenaris Tamsa cuenta con más de 4 mil 700 empleados según su propia página de internet y el 70 por ciento de su producción es para exportación mientras que el restante es de consumo nacional.

Enrique Ruiz Saavedra, preparado para encabezar el comité sindical

Enrique Ruiz Saavedra, ex trabajador de la empresa Tenaris Tamsa, manifestó que está preparado para encabezar el comité sindical interino luego de que le tuvieran al dirigente del Sindicato Nacional Unidad y Progreso de esta empresa tubera, Pascual Lagunes Ochoa.

‘Fui el primero o fuimos los primeros en empezar la lucha desde el año 2012, después apareció ‘El Profe’. Primero Enrique y después el Profe. Siempre hemos actuado conforme a derecho y lo hemos dicho’, dijo.

Aseguró ser la mejor opción para dirigir este sindicato y evitó manifestar si está siendo respaldado por el gobernador Miguel Angel Yunes Linares para colocarlo en este puesto donde controlaría a más de 4 mil trabajadores sindicalizados de esta empresa.

‘Este no es un momento de rebatiña, este no es un momento para el botín de los valientes. Tenemos que apegarnos a los resultados que la autoridad manifieste mediante documentos’, agregó.

Ruiz Saavedra consideró que el hecho de que Pascual Lagunes Ochoa esté bajo proceso legal es una garantía de que prevalece el estado de derecho.

‘Que bueno que la autoridad está haciendo lo conducente, creemos en la justicia, que hay seguridad para que el Sindicato Unidad y Progreso salga adelante sin personas que llevaron a un caos, querer desestabilizar a la misma empresa y a la autoridad le corresponde todo eso’, mencionó.

Por ello, el entrevistado dijo que esperará la resolución de las autoridades encargadas de estipular y definir sindicatos, para que definan quien será el próximo dirigente sindical de Tenaris-Tamsa. (Adriana Muñoz).