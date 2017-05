Proyecto no se hizo en lo oscurito: Américo

Xalapa, Veracruz

La decisión del Cabildo de autorizar la licencia de construcción del sistema de distribución de gas natural fue abierta y estuvo basada en datos técnicos, informó el alcalde Américo Zúñiga Martínez acercarse al Congreso del Estado para dialogar de este proyecto con la diputada del distrito de Xalapa Urbano, Tanya Carola Viveros Cházaro.

“Estoy aquí para dar la cara, afirmó, no se hizo nada en lo oscurito. Desde junio de 2015, cuando vino el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Javier Salazar, quien explicó detalladamente riesgos, ventajas y posibilidades de este tema”, argumentó.

Recordó que el Cabildo solamente autorizó una licencia de construcción, ya que la concesión se dio mediante una licitación internacional que data de 2014.

“Si este esquema va a ser más seguro, más barato, va a generar empleos y será amigable con el medio ambiente, no encuentro un fundamento con el qué negarlo”.

El ayuntamiento de Xalapa no construye la red de gas y no la licita, para conceder esta licencia no solo se analizaron todos los permisos y dictámenes emitidos por instituciones federales y estatales, sino que nos reunimos con la empresa a la que le solicitamos que se mantenga la calidad de la carpeta asfáltica y que el proyecto se realice con un sistema de ventaneo, para que no se rompa toda la vialidad, apuntó.

Zúñiga Martínez consideró que este es un tema que deben de defender las instancias que concedieron la licitación en su momento, para que se conozcan los trazos y las Normas Oficiales Mexicanas que darán el seguimiento de la construcción y que vigilarán el aprovechamiento máximo de los ductos, y garantizarán que no exista un solo riesgo durante toda la vida útil de este proyecto.

Asimismo, aclaró que el ducto no solo alimentará a las grandes empresas de Coatepec, como se ha afirmado, sino que en un futuro se iría ramificando a otras empresas y se podría a disposición de la población para el uso doméstico.

Comentó que esta no es una decisión fácil, ni tampoco popular. No estamos pensando en votos en la administración pública, tenemos un mandato de cuatro años en la que nuestra obligación con los xalapeños debe ser permanente y se deben de tomar decisiones con responsabilidad. “Si esto tiene un costo político, lo absorbo yo”.

Sí hubo consulta pública: Américo

Asimismo, afirmó que sí se hizo una consulta pública para analizar la viabilidad del proyecto, por lo que minimizó el “ruido” que se ha generado en torno a la aprobación del cabildo.

Ante las críticas de la premura con la que se aprobó el cambio de uso de suelo, señaló que es mentira, pues desde hace años el tema está en la opinión pública.

Aclaro que su papel no es defender el proyecto, pero era necesario aclarar que no se violentó ninguna ley y pidió a los medios de comunicación informar adecuadamente.

“Creo que hoy se ha prestado -en el calor electoral- a generar mucha suspicacia y muchas personas han querido, porque creen que la población así lo entenderá y lo comprenderá en un esquema electoral, han querido subirse a la ola de desprestigio de un proyecto que es de beneficio para Xalapa”.