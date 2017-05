Acusan a Gina de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición

Connect on Linked in

La juez de control del Penal de Pacho Viejo dictó prisión preventiva de un año a la ex vocera de la Dirección de Comunicación Social durante el gobierno de Javier Duarte, Gina Domínguez Colio, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en contra del servicio público.

La Fiscalía General del Estado ( FGE), integró la carpeta de investigación 110/2017 donde acusó a la ex vocera de un presunto quebranto de 100 millones de pesos durante su encargo como Titular de comunicación Social del 2010 al 2014.

La juez Veronica Portilla Suazo, dictó la medida cautelar ante el riesgo de fuga y tener varios domicilios. Gina Domínguez, presidenta de la Fundación Colosio, fue presentada a la sala de juicios orales 4, donde la Fiscalía General del Estado señaló que tiene testigos resguardados sobre los hechos que se le imputan.

Alrededor de las 2 de la mañana de este domingo inició la audiencia de imputación, donde los fiscales presentaron alrededor de nueve cajas de expedientes y varias hojas de la acusación.

La defensa de Gina Domínguez, encabezada por su hermano, Uriel Domínguez Colío declaró no tener conocimiento de las imputaciones de la Fiscalía General, por lo que solicitó un receso para conocer de la carpeta de investigación.

La jueza declaró un receso de 2 horas y media, para que la defensa realizara el análisis, por lo que reanudó la audiencia a las 5 de la mañana.

Luego de las medidas cautelares, alrededor de las 7 de la mañana, la ex vocera salió de la sala de juicios orales tapada con una sudadera gris a rayas y una capucha evitando a los medios de comunicación. Un convoy de tres camionetas de policías ministeriales la trasladaron hasta el cereso a donde ingresó alrededor de las 7:03 de la mañana.

Cabe recordar que la ex vocera de la Dirección de Comunicación Social, durante el gobierno, Javier Duarte, fue detenida el sábado en sus oficinas de la avenida Orizaba 46 y trasladada al penal de Pacho Viejo la medianoche de este domingo.

La audiencia de vinculación está programa para este viernes a las 5 de la tarde.