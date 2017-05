Dale Dale – Al bote y si son priistas mejor

Al bote y si son priistas mejor

Un fin de semana de detenciones fue el que se vivió en el Estado de Veracruz, al menos una el viernes de Pascual Lagunes y otra el sábado de Gina Domínguez, la famosa ex vocera y vicegobernadora del gobierno pasado, aunque ambas por causas distintas, al final siguen procesos judiciales que habrá que verse cuándo logran salir del encierro, dejando en claro que la falta de precaución es la que tiene a estos dos priistas encerrados.

Cayó una más de los que formaron parte del gobierno pasado en la figura de Gina Domínguez, quien hubiera comenzado como una incipiente reportera en varios medios locales. Allá por mediados de los años 90 se colocó en el gobierno de Quintana Roo, con el todavía preso ex gobernador Mario Villanueva, sentenciado por narcotráfico, quien después de más de 12 años de cárcel en los Estados Unidos, sigue ahora en prisión en México.

Fidel y Javier la impulsaron

De regreso en Veracruz, después de colaborar en varios medios, incluido el AZ, se supo relacionar con la esposa de Fidel Herrera y durante su gobierno la colocaron al frente de Comunicación del DIF estatal. De ahí para arriba, la influyente Rosa Borunda se la recomendó al candidato del PRI a gobernador en el 2010, Javier Duarte, con quien entró con el pie derecho y encontró tierra más que fértil para empoderarse y hacerse millonaria, pero siendo de las primeras en que le dieron la salida del duartismo, ya enriquecida, en lugar de haberse ido con sus millones y familia a otra parte, siguió insistiendo en mostrarse como una empresaria exitosa, trató de conservar poder político en el PRI estatal, el que aspiró a dirigir, pero sólo logró la presidencia de la obsoleta Fundación Colosio, creyendo que podría tener otra oportunidad de seguir en la política.

Su peor error fue no haber hecho caso de los avisos, al haberle estado ventaneando que tenía empresas fantasmas, que había incurrido en enriquecimiento ilícito y que podían acusarla de varios delitos más y que sobre todo no tendría manera de probar y comprobar cómo fue que obtuvo esos millones de los que presumía, cómo adquirió las franquicias y demás propiedades con el “sueldo” que tenía.

Los duartistas, además de corruptos, imbéciles

Con esta ultima detenida, que se suma a los funcionarios o ex funcionarios del duartismo, los demás que quedan por ahí viviendo campantes y sin fuero acabarán por irse, si siguen el ejemplo de Carlos Aguirre y de Gabriel Deantes, que en cuanto vieron que las cosas se ponían turbulentas y que ya iban sobre de ellos pusieron en acción un plan de huida y mejor se tratan de mantenerse escondidos en lo que se pasa esta temporada de cacería y encarcelamientos.

En Veracruz se prenden focos amarillos al PAN

Al que parece que no le va muy bien en las colonias de Veracruz que ha visitado en campaña es al hijo del gobernador que quiere ser alcalde del viejo puerto jarocho por el PAN-PRD, aunque sólo vaya con los panistas en campaña generalmente, pues al menos los vecinos del Infonavit Buenavista le chiflaban, como que el PAN por ahí no ha dejado buen sabor de boca y el que esté un hijo en un cargo, otro en otro y que no acaben su periodo para el que los eligieron, cuando ya van tras otro hueso, la gente al final no lo ve nada bien y más que en el primer semestre del Gobierno del Estado, que es la cuarta parte de lo que durará, no han ni siquiera disminuido los problemas de inseguridad, por lo que la gente no está nada contenta con los gobiernos que ya no saben si llamarlos yunistas o panistas, pues todo queda en familia.