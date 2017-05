FGE, órgano de persecución de ex funcionarios duartistas: Martínez

Xalapa

La Fiscalía General del Estado (FGE) se ha convertido en un órgano de “persecución” de funcionarios del anterior gobierno, que una instancia creada para atender la comisión de delitos de todos los ciudadanos y ciudadanas, enfatizó la delegada nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, Lorena Martínez Rodríguez.

En Veracruz creció la delincuencia en los últimos siete meses, en el que las estadísticas revelan que van más de 171 muertes de manera violenta y hasta ahora la FGE sigue sin resolver estos delitos.

La detención de la ex presidenta de la Fundación Colosio, Gina Domínguez Colío y ex coordinadora de Comunicación Social en la ex administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, un día antes de la llegada del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, expresó.

Parece que tiene un toque político, que pretende desequilibrar al partido” dijo. Sin embargo, puntualizó que cada ciudadano es responsable de sus actos y en el caso de los ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte, deberán enfrentar los actos con la justicia.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslinda y en ningún momento apoyará a los ex funcionarios que enfrentan procesos penales por el presunto desvío de recursos durante el gobierno del ex Mandatario Javier Duarte de Ochoa, ahora recluido en la cárcel de Guatemala, afirmó.

Por iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde el 28 de abril, fue nombrada Zaida Alicia Lladó Castillo como encargada de la Fundación Colosio y destituida Gina Domínguez Colío “precisamente para no correr riesgos como ahora está ocurriendo” señaló.

Enfatizó que desde el 28 de abril Domínguez Colío dejó de ocupar la presidencia de la Fundación Colosio, y a partir de entonces fue nombrada como encargada, Zayda Alicia Lladó Castillo.