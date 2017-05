No nos harán chanchullo, no nos van a robar advierte Exsome

Veracruz

El candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata, advirtió que el partido tendrá cobertura en 100 por ciento de las casillas electorales el próximo domingo 4 de junio, día de la elección municipal así como representación jurídica en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y en el Instituto Nacional de Electores (INE)

Por donde le busque la posición, no van a arrebatarle el triunfo ni le robarán la elección el “día D”, subrayó.

Morena no permitirá una elección de Estado, sentenció Exsome Zapata.

Asimismo, advirtió a la población que no se dejen llevar por la “campaña del miedo” que están utilizando desde el Estado y el Ayuntamiento porteño para evitar que los ciudadanos acudan a las urnas.

“Hacen parafernalia de que están matando, no salgas a votar e inhiben el voto”, subrayó.

Previo a continuar su campaña proselitista acompañado por el actor y comediante veracruzano Carlos Bonavides “Huicho Domínguez”, afirmó que lo importante es que la estructura estará presente cuidando las casillas.

No obstante, los ciudadanos tendrán un papel vital porque primero deberán cumplir con su deber y obligación de salir a votar y en segundo lugar, es necesario que cuiden su voto y lo hagan útil.

Ricardo Exsome aseguró que ya ganó el proceso electoral pues ocho de cada 10 ciudadanos le han refrendado su apoyo en las colonias y fraccionamientos.

En ningún momento ha considerado la derrota, advirtió.

“A ver, no estoy considerando el no ganar, es lo que oigo y siento de la gente”, subrayó.

No obstante, subrayó que los mismos ciudadanos, acostumbrados a que el PRI y el PAN no respeten el voto ciudadano y “se roben las elecciones” le han advertido que Morena debe estar preparado para vigilar que los comicios se respeten así como sus resultados.

Por ello, la ciudadanía debe salir a votar y vencer el abstencionismo.

Entre más ciudadanos salgan a votar menor oportunidad de alterar el triunfo de Morena tendrán los “mapaches electorales” del PRI y el PAN.

Recordó que cada alcalde y cada gobernador que llega, en lugar de considerar lo que requiere cada ciudadano y hacer una consulta pública, hacen lo que quieren.