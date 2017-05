Procesos contra ex funcionarios deben resolverse con la ley en la mano y en tribunales: Pepe yunes

Xalapa

Con la ley en la mano y en los tribunales es como se deben resolver los casos de los ex funcionarios del anterior gobierno estatal, a cargo del ex mandatario Javier Duarte de Ochoa, acusados por presuntos delitos de corrupción, desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito, afirmó el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Francisco Yunes Zorrilla.

Enfatizó que los priistas estarán atentos para que sean castigados con la ley aquellos ex secretarios del gabinete estatal, ex directores, ex coordinadores quienes tenían la responsabilidad de ejercer recursos públicos y quienes no cometieron delito alguno que sean exonerados.

“Si hay de parte del PRI un interés de con la ley en la mano se resuelva en los términos de justicia los señalamientos de actos de corrupción, de desvíos de recursos, de enriquecimiento ilícito y evidentemente estaremos muy atentos a lo que los Tribunales determinen para que quien tenga culpa la absorba y quien no salga exonerado”, afirmó.

Expuso que Veracruz tiene “muchos pendientes” y uno es la aplicación de la justicia, para quienes están señalados por el presunto delito de desvío de recursos y actos de corrupción. Consideró que el estado de Veracruz tiene “muchos pendientes en materia de ejercer la justicia, no solo en contra de ex funcionarios del gabinete de Javier Duarte, sino en otras investigaciones que el pueblo demanda sean resueltas.

Afirmó que las detenciones de ex funcionarios del gobierno administrado por un Mandatario que militaba en el PRI no afectan en nada al Revolucionario Institucional porque la postura de este partido fue desde un inicio que la ley se ejerciera en contra de los hombres y mujeres que pudieron haber cometido presuntos delitos de corrupción y desvío de recursos.

Dijo que está fue la postura del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (Cen) del PRI, Enrique Ochoa Reza cuando comenzaron a ventilarse en los medios de comunicación las investigaciones sobre el presunto mal uso de los recursos públicos enviados por el gobierno federal a la secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en el anterior gobierno de Javier Duarte.

Confió en que estas detenciones de ex funcionarios ahora recluidos en el penal de Pacho Viejo, no habrán utilizarse como asuntos políticos, debido a que se vive un proceso electoral en Veracruz, sino que se aplique la justicia como lo marcan las leyes.

“No hay que politizar el tema y que sean los Tribunales los que resuelvan. Los priistas tenemos la visión muy clara que se resuelva en términos de justicia lo que se presume como corrupción” afirmó.