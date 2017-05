Continúa paro de labores en Tamsa

Connect on Linked in

VERACRUZ

El líder del grupo “Democracia con Transparencia Obrera”, Enrique Ruiz Saavedra, dijo que la producción en la planta de Tenaris Tamsa se encuentra detenida desde hace más de tres días por los trabajadores que simpatizan con Pascual Lagunes Ochoa.

El entrevistado exhortó a los simpatizantes de Pascual Lagunes Ochoa que reanuden la producción en la planta para evitar poner en riesgo sus puestos laborales.

Ruiz Saavedra advirtió que los trabajadores paristas están indefensos ante cualquier acción que emprenda en su contra la compañía tubera, ya que no existe la figura del secretario general del Sindicato Nacional “Unidad y Progreso”.

“Desafortunadamente sigue parada la planta (…), nosotros estamos mandando este mensaje para que los trabajadores se dediquen a laborar, no hay comité sindical, no hay quién los represente (…), además que no existe secretario general, les mandamos este mensaje para que trabajen, produzcan, para que ustedes no pierdan el empleo”, puntualizó.

El líder del grupo “Democracia con Transparencia Obrera” no descartó que Pascual Lagunes Ochoa se encuentre detrás del paro que iniciaron los trabajadores después de la detención de su líder.

El entrevistado consideró que sería lamentable que Tenaris Tamsa tomara represalias en contra de los trabajadores por el paro de labores que iniciaron desde la semana pasada.

Por otra parte, Enrique Ruiz Saavedra dio a conocer que la Junta Especial número 45 de Conciliación y Arbitraje concedió un laudo a cuatro obreros que habían sido despedidos injustificadamente de Tenaris-Tamsa, por lo que serán reinstalados en su puesto laboral.

Ruiz Saavedra destacó que se trató de la tercera resolución que ganan obreros que fueron despedidos injustificadamente por la empresa tubera.

El líder del grupo “Democracia con Transparencia Obrera” dijo que los beneficiados con la resolución fueron Paulino López Rivera, Agustín Reyes Domínguez, Jesús Melchor Benítez y Abel Amos López.

Finalmente, el entrevistado recordó que existen otras 300 demandas de amparo en contra de Tenaris Tamsa por despidos injustificados, las cuales están pendientes de resolver en Junta Especial número 45.