Miguel Herrera: solo falta lo económico para regresar al Nido

México, DF

Miguel Herrera no se ha despedido de los jugadores de Tijuana porque aún no se ha sentado a hablar con la directiva xoloitzcuintle. Pero en particular, porque el tema económico será preponderante para finalmente alcanzar un acuerdo y dirigir de nuevo al América, cosa que dijo, aún no se ha tocado y espera a ver qué le van a ofrecer.

“Ya me contactó América, pero no me he despedido. Ya les di vacaciones, pero hoy hay junta de dueños y hasta que no llegue Jorge -llegará en la noche- yo me sentaré con él. Pero no me puedo despedir de un lugar donde todavía no he salido”.

Sin embargo, sostuvo que su llegada a la escuadra de Coapa “es viable” tras el acercamiento que ya hubo entre América y Tijuana. “Ya nada más esperar la propuesta económica para mí; hasta que yo no vea la propuesta económica no puedo decir si es alto, o es bajo (las posibilidades de volver al ‘nido’). La propuesta económica, digo, no porque sea primordial, pero tiene que venir la propuesta económica para ver cómo está la cosa”.

“Estoy seguro que las cosas van a salir bien, si van a salir a dar una buena propuesta para regresar a los primeros planos, entonces todo irá a pedir de boca”.