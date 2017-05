Se adhieren perredistas a Ricardo Exsome

Redacción AZ Veracruz

Perredistas del puerto de Veracruz se sumaron a la campaña del candidato de Morena a la presidencia municipal de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata.

Los fundadores del PRD en el puerto, Wilber Mota Montoya, Emilio Álvarez y el secretario de Organización del Comité Directivo Municipal del PRD, Roberto Daniel Castañeda Castro aseguraron que desde que se signó la alianza PAN- PRD, el Sol Azteca perdió el rumbo y la verdadera militancia está dolida.

“Nosotros en el PRD representamos un equipo político de muchos años, somos fundadores en el partido. Muchos de ustedes nos conocen y esta vez por cuestiones de ideología por cuestiones de inconformidad también hemos decidido sumarnos al esfuerzo que está haciendo Ricardo y votar por MORENA el 4 de Junio”, enfatizó.

En rueda de prensa conjunta, aseguraron que representan un padrón de mil 500 militantes y simpatizantes perredistas.

El compromiso es multiplicar los votos para el próximo 4 de junio.

“Nuestro compromiso Ricardo, es doblar esa cantidad y poder aportar a tu campaña por lo menos 5 mil votos. No más porque tampoco venimos a presumir sino ya hubiéramos ganado regidurías solos. Aquí nos acompañan dos compañeros en este momento la gente tiene que trabajar también y la decisión la hemos tomado como equipo”, destacó.

Agregó que no van a apoyar a la alianza PAN- PRD porque los militantes no son afines al panismo, subrayó.

“En el equipo donde estamos no podemos darnos a la tarea de fortalecer a un partido que es antagónico no podemos o sea ideológicamente no se puede. Y somos perredistas, no nos vamos a salir del partido no nos estamos afiliando a MORENA simplemente le vamos a decir a nuestros amigos a nuestros contactos a nuestros vecinos a la ciudadanía que nos sumamos y que apoyen la candidatura de Ricardo Exsome”, subrayó.

Agregó que el voto de la militancia perredista deberá ser útil.

“Es el momento de dar el voto útil en favor del puerto de Veracruz. No no no, el PAN, nosotros no venimos a hablar mal del PAN, simplemente ideológicamente estamos en contra no somos lo mismo, somos de izquierda ellos son derecha”, exclamó.

Indicó que los perredistas no van a votar por la alianza PAN- PRD.

“Nosotros no vamos a votar por el PRD y por lo tanto venimos aquí a manifestar públicamente nuestra adhesión a la candidatura de Ricardo. El agravio lo recibimos dentro de nuestro partido eso que quede claro”, subrayó.

En el proyecto municipal del PAN- PRD, dijo, el perredismo no tiene cabida, los han ignorado.

“Nosotros teníamos que definir para donde impulsábamos los votos decidimos después de una reunión dos reuniones después de llegar a un consenso apoyar la candidatura de Ricardo. El motivo exacto por lo que vamos a votar por el ingeniero Exsome es por la falta de democracia interna dentro del PRD ese es el motivo”, subrayó.

La militancia, subrayó, está lastimada.

“No se respetan los acuerdos se traicionan por encima de la lealtad por dinero y nosotros no estamos en estamos en este momento ya dispuestos a seguir callando o a tener que reconocer que no se puede hacer nada. No, simplemente no podemos. Podemos brindarle el voto útil a un buen candidato a un buen proyecto”, aseguró.

La izquierda perredista porteña con Exsome

Tras la adhesión de perredistas a la campaña del candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata, afirmó que todos los militantes y simpatizantes de otros partidos políticos que estén interesados en sumarse a su proyecto político de cara a la alcaldía porteña serán bienvenidos.

Dijo que aceptaran a gente congruente y leal a sus ideales de partido, que molestos y agredidos por haber sido ignorados por sus siglas determinen apoyar con su voto otro proyecto político.

“Hoy siendo leales a sus ideales siendo congruentes con su manera de pensar consideran que el voto de la izquierda ellos son de izquierda debería de ser para la izquierda y dentro de la izquierda mi propuesta es la que consideran la mejor”, subrayó.

Los perredistas adheridos este lunes a Morena y Ricardo Exsome, están molestos con la alianza PAN- PRD.

“No están de acuerdo en apoyar al PAN no están de acuerdo con el proyecto que tienen y eso finalmente hace que su voto se quede en la izquierda y no renunciando a su partido. Ellos siguen hoy en el PRD no se están cambiando sino dicen: oye el voto de la izquierda es para la izquierda y dentro de los partidos de la izquierda el congruente el mejor proyecto es Ricardo Exsome. Ellos siguen estando en el partido. Así como ellos ha habido muchos que se nos han adherido pero ellos tienen el valor civil de hacerlo de frente”, apuntó.

Destacó que no es necesario que la militancia perredista o de otros partidos renuncien, lo importante es que están sumándose y votarán a favor de Morena.

“No se están pasando a MORENA, quieren seguir en el PRD. Van a votar por la mejor opción van a votar por sus ideales que es la izquierda van a ser congruentes con su filosofía y van a votar por la izquierda y no por la derecha”, concluyó.