Asuntos Públicos – Tenaris Tamsa: el capital mete orden a la clase política

Tenaris Tamsa: el capital mete orden a la clase política

Rocca dobla a la Secretaría del Trabajo y al gobernador Yunes. Dos días de paro de los trabajadores de la empresa de capital extranjero Tenaris-Tamsa, fabricante de tubos de acero para uso industrial, asentada en el Puerto de Veracruz, en protesta por la detención de su dirigente Pascual Lagunes, hicieron venir a su principal directivo, Paolo Rocca, a destrabar los problemas laborales y judiciales.

El conflicto intergremial por la representación sindical se salió de control, pese a que los directivos de Tenaris Tamsa en el mes de febrero, a través de una carta abierta alertaron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Miguel Ángel Yunes. Primero en la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal incurrieron en el error de otorgar dos tomas de nota por la elección de directiva, provocando no sólo una incertidumbre empresarial sino enfrentando a los dos grupos que se disputan el mando en el sindicato. Después la sangre llegó al río. Como se recuerda, a finales de marzo estalló la violencia por la ocupación de un recinto sindical con un saldo de 2 muertos y numerosos heridos.

Tras la negligencia y omisión de las autoridades federales y del estado al no impedir el desbordamiento del conflicto del que fueron advertidos, hilaron el siguiente error, este ya enteramente del equipo de Yunes. El jueves pasado la Fiscalía de Yunes aprehendió al dirigente tradicional, Pascual Lagunes, al que por cierto reconoce y admite la empresa, bajo los cargos de terrorismo, homicidio y lesiones, apología del delito e incitación a su comisión.

Abre las puertas

El paro de trabajadores puso en jaque al capital. Vino el más alto ejecutivo del corporativo trasnacional, Paolo Rocca, cuya jerarquía se observa en el directorio de Tenaris: “El Sr. Rocca es el presidente del directorio de la Compañía y nuestro director general. Es nieto de Agostino Rocca. También es presidente del consejo de administración de Ternium, director y vicepresidente de San Faustin y director de Techint Financial Corporation NV. Es miembro del Comité Ejecutivo de la World Steel Association. El Sr. Rocca es un ciudadano italiano”.

Se ve que Mr. Rocca traía las concesiones del Gobierno Federal y Yunes no tuvo otra que fungir de tapete. Luego de su entrevista con el gobernador Yunes, Mr. Rocca refirió el grave daño patrimonial “irreparable” que les causaba el paro de labores, el riesgo de incumplir con contratos en el extranjero, además de no admitir el reconocimiento que la Secretaría del Trabajo, en duplicidad, concedió a José Carlos Guevara, El Profe. Y como si estuviera dictando la instrucción al secretario del trabajo del Gobierno Federal, Alfonso Navarrete Prida, ayer por la noche se conoció la revocación de la toma de nota.

Saliendo de la entrevista con Mr. Rocca, Yunes hizo su parte. En cumplimiento de su su-misión por su parte, el gobernador Yunes visitó a Pascual Lagunes en la prisión del puerto, “El penalito”, en la que se encuentra recluido a la espera de su audiencia de vinculación a proceso, pero ya con la fórmula del escarnio de la Casa Yunes a sus casos políticos, la prisión preventiva por un año decretada por un juez de control a petición de la Fiscalía, ambas piezas, como se sabe, bajo sus órdenes.

Ya se rumoraba que habría reversa en el caso de Pascual (al igual que con Flavino Ríos), visto en la esfera del poder federal como otro exceso de Miguel Ángel Yunes.

Ayer ya no se le vio a Yunes tan fiero ni tan convencido de que “nadie está por encima de la ley”, como en sus declaraciones tras la aprehensión de Pascual Lagunes. A ver con qué artificio lo liberan hoy.

Del congreso local

Por encima de la agenda del día de la sesión legislativa, la nota la dio la inesperada y furtiva reaparición de Eva Cadena, llevada a la fama como Eva La Recaudadora de Morena. Tras su ocultamiento que siguió la exhibición de su tercio de videos recibiendo dinero en fajos, supuestamente “para López Obrador”, el deslinde de todos de ella como apestada y el inicio de un doble proceso de desafuero, en la Cámara de Diputados federal a petición de la Fepade y en el Congreso local a solicitud de la Fiscalía del Estado, Eva retornó a su cargo; por ahora lleva fuero y enfrentará ese proceso sin que puedan aprehenderla.

Otro tema ajeno a la sesión de relevancia es la reagrupación de los diputados. La suma de cachitos al PAN –de 16 iniciales–, ayer aceptaron en su grupo legislativo a Sergio Reyes Arellano, desertor de Morena y llegaron a 18 miembros, incluido José Luis Enríquez Ambell, suplente de Gerardo Buganza, quien extendió su licencia hasta fines de julio. En cambio Morena refleja una merma de 2; de 13 de inicio se reduce a 11; descontando el cambio de chaqueta de Reyes y la expulsión de Eva La Recaudadora. Estas variaciones repercuten en los periodos en que se alternarán PAN-Morena y PRI (con 9) la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

Dentro de la sesión se destacaron la peticiones para que el Orfis fiscalice a los ayuntamientos a los que recientemente el Congreso les aprobó contratar créditos en Año de Hidalgo, la propuesta de crear una comisión que examine y de seguimiento a los proyectos de distribución de gas natural en Veracruz, empezando por la construcción del gasoducto en la zona de Xalapa-Emiliano Zapata y Coatepec.