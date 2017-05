Dale Dale – El tiro por la culata

El tiro por la culata

Queda claro que no es lo mismo hablar que hacer las cosas y menos al estar gobernando un estado como Veracruz, con todos los problemas que se han agravado en el estado, empezando por el de la inseguridad, siguiendo con la falta de recursos para reactivar los servicios de salud, los despidos masivos de trabajadores estatales. Ahora se provoca inestabilidad en el ambiente laboral, después de más de dos décadas de no presentarse un paro de trabajadores en las empresas veracruzanas, Tenaris-Tamsa, la más importante empresa industrial del Puerto de Veracruz, por manejos político judiciales del gobierno estatal se ha ido al paro a partir de la detención de Pascual Lagunes, el viejo líder de afiliación priista del Sindicato Unidad y Progreso, de la empresa fabricante de tubos de acero para la industria petrolera.

Al pretender aparentemente procurar justicia entre los divididos trabajadores sindicalizados de Tamsa, quienes recientemente en una riña entre los grupos enfrentados por el control del sindicato, con el saldo de dos muertos y diez heridos, se encarceló a Pascual con prisión preventiva de un año sin derecho a fianza. Así, el gobernador Yunes Linares pensó que “mataba” dos pájaros de un tiro, sacaba de la jugada a un activista priista en pleno proceso electoral y al mismo tiempo le despejaba definitivamente el camino a la dirigencia sindical al “profe” José Carlos Guevara, quien se dice es afín políticamente a Yunes Linares. Pero le salió mal el tiro.

Se tropieza el gobernador con una “Rocca”

Por la puerta de atrás tuvo que ir a arreglar el mismo gobernador del estado el conflicto con el líder sindical de Tamsa, Pascual Lagunes, quien fue detenido el pasado viernes, creyendo Yunes Linares que así se lo quitarían de encima y que lo destituirían de su cargo, pero no sólo no lo destituyeron sino que tuvieron que arreglar las cosas con él ante la intervención de los directivos, principalmente del presidente del consorcio Tenaris-Tamsa, Paolo Rocca, quien declaró públicamente que el estado no presentaba las condiciones para seguir operando la empresa con normalidad, luego de la reunión que sostuvo con ambos en el interior del World Trade Center, donde expusieron que necesitaban la producción de la empresa donde el 90% es para exportación y ya que estaban en paro estaban perdiendo millones a diario, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo, así que desde arriba le llamaron la atención y antes de que se desbordara el agua y que luego de años de no estallar una huelga en la importante empresa que proporciona 5 mil empleos directos, 2 mil 500 de contratistas y 23 mil indirectos. Casi, casi le tuvo que ofrecer disculpas Yunes Linares a Pascual Lagunes y ya se “pactó” que hoy mismo sea liberado durante la audiencia en la que se presentará, así que volverá todo a la normalidad por ahora, dejando en claro cuál es el camino.

Ante estos hechos, parece que no solo tenemos que preocuparnos del las declaraciones y medidas amenazantes a las empresas mexicanas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sino que aquí en Veracruz tenemos que cuidarnos de los manejos político judiciales del gobierno estatal.

Con solo haber actuado contra Pascual Lagunes, permitiéndole seguir su proceso libre bajo fianza hasta que se le juzgara legalmente, el conflicto no hubiera llegado tan lejos.

En el Acuario y en el Criver siguen los duartistas

Parece que el tiempo se agota y no ha habido cambios en lugares como el Acuario de Veracruz, en el que se ha anunciado una y otra vez que cambiarán al presidente del Consejo pero no lo hacen, Anselmo Estandía, ni porque estuvo preso quiere dejar el cargo, hasta que no lo corran, pero tampoco en el Criver ni otros organismos han puesto a otras personas que sean de la confianza del actual gobierno o estarán esperando que se acaben las campañas para mover sus fichas, que en breve tendrán más espacios que gente de confianza o familiares para meterlos.