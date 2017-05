Muere Roger Moore, el actor de James Bond

Connect on Linked in

Ciudad de México

Este martes en Suiza, a la edad de 89 años falleció Roger Moore, actor que interpretó a James Bond en las cintas del Agente 007.

La noticia fue dada a conocer por los hijos del histrión a través de un comunicado publicado en Twitter.

“Es con gran pesar que debemos anunciar que nuestro amado padre, Sir Roger Moore, falleció hoy en Suiza tras una breve pero valiente batalla contra el cáncer”, cita el comunicado de Deborah, Geoffrey y Christian, hijos Moore.

El funeral se llevará a cabo de manera privada en Mónaco.

Roger Moore nació en Londres en 1927, interpretó al agente 007 de 1973 hasta 1985 con siete cintas.

Moore nunca ocultó su sentido del humor y su opinión sobre el famoso personaje.

Aunque era necesario que usara armas en las cintas sobre el agente, esto opinaba:

“Nunca me gustaron las pistolas, las odio. Siempre parpadeo antes de que disparen”.

Moore no había pensado en su funeral:

“No he planeado mi funeral. No soy la Reina. Una procesión a través de las calles de Stockwell sería lindo, supongo. Pero cuando me vaya sólo me gustaría que todos dijeran ‘vivió más que cualquiera que conozca’”.

Aquí algunas otras de sus frases:

“Puedes envejecer con gracia o de mala gana. Yo elijo ambas”

“Soy una mezcla de idealista y realista”

“Algunos son bendecidos con habilidad musical, otros con buena apariencia. Yo fui bendecido con modestia”.