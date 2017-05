Regresa Eva Cadena al congreso

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

La Comisión Instructora del Congreso del Estado inició el proceso de Juicio de Declaración de Procedencia en contra de la diputada local independiente, Eva Cadena Sandoval, la cual arribó a palacio Legislativo al filo de las 12:00 horas.

En este sentido, este martes la legisladora Eva Cadena será notificada respecto al inicio del proceso de desafuero y se le emplaza para que en 3 días hábiles presente por escrito las pruebas que sus intereses convenga.

En primera instancia se enviaría la notificación al municipio de Las Choapas, sin embargo como la legisladora llegó este martes a la sesión, es que se realizará la notificación este martes.

Una vez entregada la notificación Cadena Sandoval tendrá 3 días hábiles (jueves, viernes y lunes) para que por escrito envíe por escrito a la Instructora las pruebas que a sus intereses convenga.

Amparo por seguridad: Eva

La diputada local ex integrante del Grupo Legislativo de Morena, Eva Cadena Sandoval, informó que fue por temas de seguridad que interpuso un amparo para evitar que se hable de su caso y las investigaciones que le lleva tanto la Fiscalía General del Estado (FGE), como la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos delitos electorales tras ser exhibida en videos recibiendo dinero en efectivo para campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que sin dar mayor detalle, explicó que ha recibido algunas amenazas tras el escándalo desatado por sus videos, aunque evitó señalar de donde provienen o si teme por su integridad, y solo explicó, se ha sentido muy violentada y perseguida.

Pidió a los medios de comunicación que sea a través de las autoridades competentes que se reciban las versiones sobre su caso, ya que está llevando la defensa legal de su caso y será a través de la Fiscalía General del Estado o la PGR que se informará.

“Si me permiten, por cuestión del caso que estamos viviendo legalmente no voy a dar ninguna declaración, las fiscalías y la investigación irán dando todas las versiones y todo se va a saber, entonces les pido mucho respeto, he sido muy violentada, he estado muy perseguida, entonces discúlpenme”.

A pregunta expresa de si ha recibido alguna amenaza, la hoy diputada independiente respondió que “algunas”. No obstante se negó a aclarar de quién provienen o si teme por su vida.

Ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, Cadena Sandoval se detuvo y advirtió que está dando la cara y llevando a cabo su defensa, “con todo mi respeto a los medios, solo pedirles que de la misma manera nos permitan desahogar legalmente la defensa, se está haciendo una defensa, aquí estoy, dando la cara y con calma todo irá saliendo”, concluyó.