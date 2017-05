Asuntos Públicos – Tamsa en producción; Pascual, por etapas

Eduardo Coronel Chiu

Tamsa en producción; Pascual, por etapas

En la corrección de los errores que impusieron al Gobierno Federal y al gobierno de Yunes los directivos de Tenaris-Tamsa y los trabajadores en paro como protesta por la detención de su dirigente Pascual Lagunes, quedó pendiente la liberación de éste, aunque ya lo acercaron a la calle.

El problema laboral quedó resuelto desde la noche del martes; la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal revocó una de las dos tomas de nota que torpemente había duplicado precipitando el choque intergremial, dejó sin efecto el de la fracción del profe José Carlos Guevara y por lo tanto Pascual Lagunes quedó como único y legítimo representante sindical. Los trabajadores que siguen a Pascual reanudaron ayer las labores conforme lo pedían los directivos y accionistas de Tenaris Tamsa, alejaron el riesgo de incumplir contratos de producción de tubos acero para uso industrial, cortaron las pérdidas que ocasionaba el paro y se restableció la certidumbre laboral.

Pero faltó la liberación de Pascual, que se ve irá por etapas. En la parte que le corresponde al gobierno de Yunes, operada por dos de sus piezas, ninguna autónoma más que de nombre, la Fiscalía o ministerio público y el Poder Judicial, Wincker y Edel, no se atrevieron a soltar desde ayer a Pascual. No entraron directamente al desnudo total –no se crean, les importa el qué dirán–, escogieron la vía del striptease.

En la audiencia de vinculación a proceso le quitaron cargos. Eliminaron la imputación por terrorismo –seguro vieron en Manchester lo que realmente implica este delito–, también le desvanecen un homicidio y lesiones, con todo le dejan –por ahora– vinculado a proceso por un homicidio, la incitación y apología para cometer un delito y le confirman la prisión preventiva por un año.

Ya no se cree ninguna dureza, sino parte del teatro. El giro de la trama iría en el corto plazo al cambio de la prisión preventiva por la reclusión hospitalaria, la prisión domiciliaria, algo parecido al menú a la carta, el corte Flavino, y luego el desvanecimiento de los cargos al final del proceso, sentencia absolutoria.

Poco faltó para que mataran gallina de huevos de acero

Si bien la torpeza de origen que provocó el conflicto entre facciones sindicales es de la esfera federal, duplicar la toma de nota de la elección sindical, el gobierno de Yunes también fue incapaz de evitar el estallido de la violencia, no se ocuparon sus operadores de grilla en conciliar a las partes, y luego del choque atizaron el fuego tratando de sacar raja política en pleno proceso electoral; encarcelar a un líder identificado con el PRI, el partido rival de su gobierno, además con influencia y participación en el Puerto de Veracruz, donde compite por la presidencia municipal uno de sus hijos.

Más le vale al gobernador Yunes que termine de arreglarlo antes de que resurja la protesta laboral, que ya se vio el poder económico que está en juego.

Ya veremos la siguiente prenda que se van quitar para cumplirle a Paolo Rocca, el jerarca de Tenaris-Tamsa, el personaje que –al proteger sus inversiones– realmente les vino a poner orden.

Lo de menos para la justicia de Veracruz al estilo Yunes es ¿quién mató a los dos caídos en la trifulca?, ¿quién o quienes causaron las heridas?

Diputados locales cambian de chaqueta

El partido absorbente hoy es el PAN, que es gobierno. Ahora fue el turno de trepar a la nave azul de Rodrigo García Escalante. Electo por el PVEM y agrupado en el bloque de 5 diputados Unidos por Veracruz, ya por debajo se alineaba con el PAN, ahora legaliza el amasiato.

En realidad toda la familia está ya con el gobernador Yunes. Su padre el ex contralor de Javier Duarte, Ricardo García Guzmán, no obstante que se le cayó la candidatura del PAN a la presidencia municipal, participa como apoyo a ese partido; al igual que el alcalde saliente, Ricardo García Escalante, hijo del ex contralor y hermano del diputado hoy adherido al PAN. Terminan de deslindarse de los bloques próximos al PRI o al PVEM, al que treparon en el último tramo del gobierno de Duarte.

Sube el PAN, pero no tanto

contando al adherido ayer, la bancada del PAN en el congreso llega a 19 diputados. De 16 que eran de origen, han cooptado directamente a tres de otras filas. Pero todavía no le alcanza ni para dominar por sí mismos la camada, no tienen mayoría absoluta –26–, tampoco les da para quedarse los dos años con la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Para no rotarla con los otros dos partidos que le siguen en número, Morena –con 11– (ha tenido dos bajas) y el PRI con 9, el PAN tendría que piratear al menos dos diputados más para integrar 21. Todo indica que ese es el objetivo del PAN en el Congreso, no soltar en el resto del periodo la Junta de Coordinación Política, el gobierno de la cámara, la formulación del presupuesto y el control de la agenda. No están tan lejos, pero les faltan dos: ¿quiénes y a qué precio?

Eva como Sabina

A Eva Cadena, la recaudadora de Morena, con ella hay que “entrarle a Belén cantando”, dicen que ya escogió su tema musical para acudir a los juicios de desafuero que enfrenta por partida doble, en la Cámara federal de Diputados y el Congreso local.

Su declaración escrita es “Lo Niego Todo”, como la canción de Joaquín Sabina. Va a intercalar algunas líneas: “He defraudado a todos”, “Lo niego todo, incluso la verdad”.

Sigue cantando

el caso es que, así sea en videos, Eva sigue cantando, en último cachito ahora le sacan una supuesta implicación que hace a la diputada federal de Morena, Rocío Nahle, coordinadora de la bancada en San Lázaro.

En este cuarto fragmento atribuye a Rocío ser “la que le acerca los dineros a Andrés Manuel”. El escándalo sigue.