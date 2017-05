Dale Dale – Los clanes familiares se vuelven cacicazgos políticos

Los clanes familiares se vuelven cacicazgos políticos

Con la elección más prostituida de los últimos tiempos se llegará a la renovación de las 212 alcaldías de todo el estado, en donde no es solo que varios quieran imponer a sus sucesores, turnándose entre cónyuges, amasios, hijos, hermanos, etcétera, ya se han ido instalando mini dictaduras familiares que controlan municipios por todo el estado. Mientras puedan no querrán soltar el poder, así que ese día, el 4 de junio, seguro habrá disturbios en varios municipios, pues unos a querer imponerse y otros a no dejarse. Tal es el caso de los Yunes panistas que gobiernan en el ayuntamiento de Boca, gobierno estatal; ahora quieren el municipio de Veracruz. Los Guzmán panistas de Tantoyuca, en donde por más de doce años han mangoneado el municipio entre puros hermanos. Los García de Pánuco, ahora panistas, pero que también han sido priistas y verdes, que se han repartido entre el padre y los hijos la presidencia municipal y la diputación local.

El Tiburón Mayor igual que su equipo

Aunque en el Puerto de Veracruz el candidato del PRI y Partido Verde, Fidel Kuri, no es hábil para expresarse ni en sus spots, donde sale leyendo, al menos es el único que le dijo sus verdades a los que quieren adueñarse del estado, haciendo candidatos a sus hijos consecutivamente y demás parentela por el PAN, como es el caso de Miguel Ángel Yunes Linares y dos de sus hijos que los tiene en cargos y queriendo que ocupen otros; ha sido Kuri el único candidato que lo dice, pues entre su comercial donde cuenta que cargaba muebles y su pleito por estar usando supuestamente políticamente al equipo de futbol de los Tiburones Rojos, la campaña ha resultado con poco sabor, como todas las demás.

Todos quieren ganar pero ni siquiera le quieren poner sabor y polémica a los dimes y diretes, que aunque sea entretienen a la gente y hacen que se fijen en que opciones hay para ir a votar.

Fidel Kuri debe de verse en el espejo de su equipo de futbol y tratar de no hacer una campaña solo para no descender, sino de echarle todas las ganas para conseguir el trofeo mayor.

La situación de Pascual mejora des-pa-ci-to

Y al final le cancelaron el reconocimiento al grupo del profe Guevara como directivos del sindicato de Tamsa, “Toma de nota”, le llaman, aunque eran los preferidos del gobierno estatal, pero tampoco soltaron a Pascual Lagunes por ahora, así que luego de 7 horas de una larguísima audiencia judicial, se queda encerrado en El Penalito, a donde seguirán visitándolo sus seguidores y protestando porque no tiene aire acondicionado, que dicen no aguanta los calores, ¿pues cómo creen que viven los reos?, ahí sí hay sobrepoblación y es un lugar que ni siquiera estaba acondicionado originalmente para ser penal, así quienes los meten en ese lugar viven amontonados.

Pero no ha de tardar el tema de que salga libre, se ve que parte de las condiciones fue no verse tan obvios de que andaban ahí haciendo lo que querían los tamseros, pero lo cierto es que donde todo se aplacó ha de ser cuestión de días que salga del calorón del Penalito.

Los delfines no trabajan mucho, pero sí cobran

Varias suburbans y carros de lujo fue lo que se vio en el desayuno de los panistas, con guaruras, choferes y demás lujos que antes criticaban a los priistas, se ve que rápidamente copiaron el modelo y si es con cargo al erario público dirán que mejor, todos aprovechan.

Como al papá de los niños Delfín, que son de los consentidos, le dieron trabajo en Tránsito del Estado, pero como lo fueron a amenazar dejó el puesto y ahora ya le dieron de jefe de otros orejas en Política Regional, si a los que les interesa les encuentran acomodo donde sea.

Marliz no mejora ni con la ayuda de Luis Vuitton, Ferragamo, Rolex, etc.

Ataviada siempre con prendas de ropa y alhajas de las marcas más caras, la candidata ex duartista sigue insistiendo en “sacrificarse” trabajando por los alvaradeños, el año pasado intentó ser diputada por el PRI-PVEM, con la ayuda del reo mexicano más famoso de Guatemala, Javier Duarte, pero perdió porque sus paisanos mal agradecidos votaron mayoritariamente en contra de ella y de su esposo, el todavía presidente municipal Tavo Ruiz.

Pero Marliz Platas decidió perdonar a sus paisanos cuenqueños y darles una nueva oportunidad de que voten por ella y la elijan para que se quede en el cargo de su esposo, para así seguir exprimiendo a los alvaradeños y tapar los desvíos de los cuatro años que llevan manejando para su beneficio el ayuntamiento

Pero no acaba de levantar su campaña, ni presentándose como la candidata más rica y multicolor del PAN en Alvarado, Bogar, quien ya fue alcalde, le está comiendo claramente el mandado.

Las otras peores noticias para el matrimonio Ruiz-Platas son los informes del Orfis, en donde traen señalamientos muy gruesos de manejos abusivos de los recursos y lo más probable es que se conozcan antes de la elección.