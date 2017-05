Fidel Kuri apelará sanción

Connect on Linked in

Veracruz

El dueño del Veracruz, Fidel Kuri, se quejó por la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria, la cual dictaminó un año más de castigo para el empresario luego de ingresar a la cancha después del encuentro contra Monterrey correspondiente a la fecha 16.

“El partido ya había terminado y yo bajé contento que el equipo se salvó a disfrutar y brincar con los jugadores, cuerpo técnico y afición de que el equipo se quedó en primera y la pasión me ganó, como le gana a cualquier persona”, dijo.

Kuri consideró que “el castigo que están imponiendo es por algo que no fue grave y hay cosas más graves y según el sapo la pedrada”.

Fidel Kuri aseguró que su manera de ser molesta a la Federación Mexicana de Futbol y los castigos son por “presión de alguien”.

“Como yo hablo diferente, creo que a muchas personas no les gusta y digo lo que pienso, digo cómo veo las cosas y la ropa sucia se lava en casa, pero esa ropa no es sucia, ni se lava en casa y eso es presión de alguien y no estoy de acuerdo y meteré mi inconformidad con mis abogados”, declaró el directivo, el cual concluirá su nueva sanción en septiembre de 2018.

Con miras al próximo mercado de transferencias y al Apertura 2017, comentó que actualmente se analiza la continuidad de los futbolistas y será en los próximos días que se definan los fichajes.