Procederá Morena ante FEPADE por acusaciones sin sustento

Redacción AZ Veracruz

Morena no descarta proceder ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el OPLE por los señalamientos que a través de redes sociales realizan presuntos operadores del partido debido a supuestos adeudos que se tienen con aplicadores de encuestas que el partido jamás mandó a hacer, advirtió la jefa del departamento jurídico del partido, Liliana de la Rosa Lagunes.

Explicó que las acusaciones al respecto no tienen sustento ni son reales.

“Morena va a actuar conforme a la ley con denuncias a la FEPADE en caso de cualquier cosa, nos deslindamos de cualquier responsabilidad por los actos que se están cometiendo”, subrayó.

Dichas papeletas donde se aplicaron no son actuales, no corresponden a la actualidad, precisó.

Morena, insistió, se deslinda de cualquier señalamiento en torno a este tema.

“El partido se deslinda de esa responsabilidad, hasta ahorita nosotros no tenemos ese tipo de manejos, incluso las boletas que están expuestas en ese tipo de publicación no son actuales”, subrayó.

Exhortó a las personas a las que supuestamente adeuda Morena a contactarse con el partido y aclarar el tema porque a la fecha se han negado a hacerlo y han preferido atacar desde redes sociales.