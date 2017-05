Renuncian consejeras del Instituto Veracruzano de las Mujeres

Connect on Linked in

CARLOS ALVARADO

Ante lo que llamaron un nulo interés por parte de la administración que encabeza Miguel Yunes Linares en el trabajo de los derechos de las mujeres, las integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), renunciaron al cargo.

En conferencia de prensa, Estela Casados González, ex integrante del consejo consultivo del IVM, señaló que Instituto Veracruzano de la Mujer es una dependencia sin iniciativa, sin conocimiento en política pública de las mujeres ni participación para cumplir con la atención básica que debe prestar, perdiendo además el carácter ciudadano del mismo.

Indicó que el Instituto ha desoído a quienes han trabajado por décadas a favor de los derechos de las mujeres.

A seis meses de la entrada de la actual administración y del nombramiento de la encargada de despacho del Instituto, Sara Gabriela Palacios Hernández, no se provee de información que les permite llevar a cabo las funciones como Consejo, ni se les ha dado acceso a cuestiones informativas como proyectos, programas y acciones.

Dijeron que pese a que en varias ocasiones se ha solicitado por escrito reuniones con la encargada de despacho, estas no se han concretado, pues simplemente no llegó o de último momento avisó de su inasistencia.

“No deseamos continuar avalando con nuestra presencia el desaseo con el que se está conformando esta nueva etapa del IVM, renunciamos porque no deseamos legitimar a un Instituto que ya perdió su objetivo” expresaron.

Al cuestionarlas sobre si con esta renuncia de la mayoría de las Integrantes del Consejo Consultivo no dejan en el desamparo a las mujeres, la respuesta fue, “ya están” pues consideraron que “hay nula disposición de la administración estatal y del Instituto para hacer su trabajo e ir más allá de las labores solo de apariencia”.

Recordaron que del 1 de diciembre del 2016 al 30 de abril de 2017 han tenido lugar 94 asesinatos de mujeres en el Veracruz de la alternancia.