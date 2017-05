Acusan a Arturo Bermúdez por muerte de Gibrán

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

El expediente de la investigación sobre la desaparición de su hijo en el 2014 (Gibran Martinz) se encuentra completo; sin embargo, se hizo una ampliación de declaración en donde se acusa al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, de ser el autor intelectual de estos hechos, así como al ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras por ser omiso ante una recomendación de la CNHD.

Así lo dio a conocer el padre del extinto cantante, Efraín Martínez Aguirre, quien formuló la acusación contra el ex secretario de Seguridad Pública duartista el 24 de mayo.

Martínez Aguirre acusó a la Fiscalía de Luis Ángel Bravo de haber armado un caso débil, endeble, por abuso de autoridad, y no por secuestro con la agravante de homicidio, por lo que fue omisa al respecto.

Recordó que fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que emitió una recomendación para que se hiciera una re acusación en contra de los siete policías por el delito de secuestro agravado, porque ellos se llevaron el mismo 7 de enero a Gibrán Martiz, a un joven originario de Alvarado, José Eduardo de la Cruz Caballero, y un menor de edad, y Luis Ángel Bravo Contreras nunca lo hizo.

A través del comunicado, el 20 de mayo de 2015, la CNDH expuso que encontró “elementos” que evidencian la detención arbitraria y la desaparición forzada de los tres agraviados, vulnerándose con ello sus derechos a la libertad personal, integridad, seguridad personal, legalidad, seguridad jurídica y a un trato digno.

Explicó que José Eduardo no ha sido encontrado, está en calidad de desaparecido, mientras que Gibrán Martiz y el menor de edad aparecieron el día 18 de enero del 2014, supuestamente muertos en un operativo realizado por elementos de la SSP contra delincuentes en la carretera Conejos-Huatusco.

Efraín Martiz dijo a los padres y madres de los cinco jóvenes desparecidos de Tierra Blanca el 11 de enero del 2016, que “tengan por seguro que la misma persona que mató a mi hijo, es el mismo culpable de su situación (Arturo Bermúdez).

Tras una investigación por su cuenta, dijo Efraín Martiz pudo comprobar que su hijo Gibrán estuvo los 13 días en la Academia Estatal El Lencero a cargo de la SSP y en un domicilio del fraccionamiento Las Ánimas, donde vive Bermúdez Zurita, y lo supo por la localización del GPS a través del satélite.

Acusó que mientras su hijo Gibrán era torturado en la Academia Estatal de Policía El Lencero, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estuvo en el mismo lugar el 14 de enero del 2014 en la ceremonia de graduación de la séptima y octava generación de oficiales de Policía en el Nuevo Modelo Policial del Estado.

Cabe mencionar que el despacho jurídico que defendió a los siete policías está a cargo de Vito Lozano, que en ese entonces era director de Asuntos Jurídicos de la LXIII Legislatura local.