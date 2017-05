Asuntos Públicos – Lodo electoral (y huevazos)

Eduardo Coronel Chiu

Lodo electoral (y huevazos)

No extraña que en medio de procesos electorales detonen en medios de comunicación escándalos sobre los actores políticos, raro sería que no los hubiera.

Junto con el uso de mensajes de propaganda positiva, la guerra sucia o campañas negras, dirigidas a denigrar, denostar o dejar mal parada la imagen de los adversarios, es un recurso común; aunque no lo admitan abiertamente y se practique de modo encubierto, mediante triangulaciones, anónimos y filtraciones, al final, como en las historias de detectives los autores se deben buscar entre los beneficiarios del crimen.

A 10 días de las elecciones en los estados de México, Coahuila y Nayarit para gobernador del estado y en Veracruz para renovar 212 gobiernos municipales, las previas a la sucesión presidencial, el golpeteo sube de intensidad.

Conocidas las tendencias en ascenso de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena para las elecciones en puerta y las siguientes es explicable que el controvertido y temido personaje de la izquierda sea uno de los blancos de estas campañas.

Veracruz, destacado en guerra sucia

Veracruz hace ya tiempo que se destaca en la guerra sucia; más ahora que Miguel Ángel Yunes, uno de sus expertos y antiguos practicantes desde su etapa en el PRI, finalmente alcanzó el Gobierno del Estado por el PAN y el PRD, y se presume está aliado con el núcleo del Gobierno Federal para contener a López Obrador y a su partido Morena.

No es por eso casual que uno de los mayores escándalos amplificados de la temporada contra AMLO proceda de Veracruz. Aunque desde aquí intentaron aventarle a AMLO la cacaduarte, acusarlo de recibir dinero del gobierno de Duarte a través del grupo campesino de Tatahuicapan por no cerrar la presa Yuribia y de la pareja de su hermano, ex Oficial Mayor de la SEV, el tema que prendió más, quizá por el apoyo nacional que tuvo en su difusión, fue el de Eva La Recaudadora, de factura veracruzana.

En poco más de un mes le han sacado jugo a Eva Cadena, la diputada local de Morena por Coatzacoalcos, candidata de este partido a la presidencia municipal de Las Choapas, y a la filtración en la prensa –primero al diario El Universal– de una serie de videos que la exhiben recibiendo dinero “supuestamente para entregar a Andrés Manuel López Obrador”.

Como limón de cantina siguen exprimiendo los videos de Eva Cadena, a los ya conocidos de que recibió dinero para AMLO, aparte de otro donde recibe ella para sí misma para gestionar una ley, el más reciente publicado este jueves señala a la diputada federal por Coatzacoalcos, Rocío Nahle, la más cercana a AMLO en Veracruz, como la persona que “le acerca los dineros”.

Recibimiento con el sello de la casa

Con ese nuevo videolodo y los medios de la ciudad de México y local en cuestionamientos, arribó Andrés Manuel a su gira por Veracruz, acompañando ayer a sus candidatos en Huatusco, Boca del Río y Veracruz.

Obligado a actuar a la defensiva, al igual que sus colaboradores, Rocío Nahle y Cuitláhuac García, no fue un día de campo para ellos. El lastre de Eva que fue de su equipo y la fijación mediática condicionan sus reacciones; otra vez tuvieron que esforzarse en las entrevistas para presentarse “inocentes” y honestos, y responsabilizar de los videos, incluida la refutación de autenticidad (“están editados”) a la “mafia del poder”. Es Yunes, Peña y Chong, fue la tesis: “están aterrorizados porque vamos arriba”.

En los pormenores del lavadero de defensa, Rocío Nahle acusó a la hermana del Fiscal de Yunes, Jorge Winckler, de ser la persona que participó en la carnada del dinero a Eva y su filmación. Además la ubican como cobradora en la nómina de seguridad pública; Ana Winckler, por su parte, tuvo su momento de entrevistas en las que negó la imputación de la diputada y advirtió que presentará una denuncia penal en su contra. AMLO, obviamente, defendió con todo a su coordinadora de bancada en la Cámara de Diputados y principal operadora en el estado, pero en la exasperación notoria hasta se confrontó al aire con uno de sus entrevistadores.

En Huatusco, AMLO fue agredido por una mujer que le arrojó un huevo como proyectil sobre la cabeza; en la pasada gira también le aventaron huevos, pero no le pegaron como esta vez. Después AMLO estuvo en Boca del Río, donde celebró un mitin frente al palacio municipal en el que despacha como presidente un hijo del gobernador Yunes, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien en muestra de la educación política llamó recientemente a AMLO “viejo guango”, así es de elegante en su discurso. Terminó su día en el mitin de Ricardo Exsome en el Puerto de Veracruz, donde otro hijo de Yunes, Fernando, es el candidato del PAN-PRD a la presidencia municipal. Todavía le faltan dos días más a AMLO en Veracruz, hacia el Papaloapan y hasta el Sur, aún dará de qué hablar.

La guerra del lodo seguirá hacia su objetivo de influir en la intención del voto, mermar la imagen de los rivales. Pasadas las elecciones se verá cuánto en realidad influyeron y de todo lo que se ventila qué queda al final, en qué acaban las denuncias penales y las investigaciones. Por ahora es metralla electoral, guerra sucia.