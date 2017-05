Guerra de lodo entre AMLO y Yunes

Veracruz, Veracruz

Rocío Nahle, diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), exigió que se muestre el video completo y se vea quién llevó dinero a la diputada de Veracruz, Eva Cadena. Asimismo, agregó que todo indica que la persona quien entregó los recursos a la también ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas es la hermana del fiscal de la entidad Jorge Winckler, Ana María Winckler.

“A mí me apena que El Universal sea tan poco profesional en este sentido, si va a mostrar un video tiene que mostrarlo completo. En el primer video hay una persona que da dinero y otra que (lo) recibe; nosotros ante eso pusimos una denuncia en la FEPADE y pedimos que se investigue en la PGR”, dijo Rocío Nahle en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Lo anterior después de que el citado diario nuevamente publicara un video en donde Eva Cadena señaló a la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle, como la “operadora financiera” directa del político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

“Es muy extraño que no encuentran los videos del Hotel Terranova donde se dio el dinero, los 500 mil pesos; el fiscal Winckler envió por los videos al hotel y no aparecen; porque todo indica, y si me equivoco para eso quiero y pido que salga el video completo, que la persona que va a llevar el dinero es la hermana del fiscal Winckler, Ana María Winckler”.

No es casualidad, prosiguió, que este jueves salga el video cuando Morena tiene actividades rumbo al cierre de campaña en la entidad.

Asimismo, la diputada federal de Morena, Rocío Nahle, desmintió ser operadora y recaudadora financiera de Andrés Manuel López Obrador como acusó en un vídeo Eva Cadena.

Rocío Nahle subrayó que solo recauda simpatizantes y votos para el partido.

No obstante, Eva Cadena está ahora en calidad de “empleada” del gobierno de Veracruz.

Ante los cuestionamientos de la prensa local, RocioNahle subrayó que una persona como Eva Cadena no puede tener credibilidad.

Ana Winckler arma campaña contra Morena: Cuitláhuac

El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) implementa un operativo de disuasión del voto contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), denominado “Tatahuicapan”, en el que participa Ana Winckler Ortiz, hermana del fiscal estatal, Jorge “Winckler Ortiz, aseguró el diputado federal Cuitláhuac García Jiménez.

Acerca del citado video, aseguró que es un montaje y calificó como “absurdas” estas acusaciones.

Aseguró que es la hermana del Fiscal la que aparece en los videos, por lo que exigió que la Fiscalía dé a conocer los videos del hotel en donde se concretó la cita con la ex candidata a la alcaldía de Las Choapas.

Anunció que presentarán una denuncia ante FEPADE a fin de que se investigue a Ana Winckler, que según dijo se hace llamar Ana Ortiz, y se aclare su participación en el operativo “Tatahuicapan”.

García Jiménez también demandó del fiscal Jorge Winckler dar a conocer los videos que ha dado por “extraviados” y que fueron retirados del hotel Terranova.

