Julián Gil habla del reencuentro con su hijo: “Me lo comí a besos”

Ciudad de México

El actor Julián Gil se reencontró hoy con su hijo Matías en medio del proceso legal que enfrenta con Marjorie de Sousa. Según lo establecido por un juez, de momento el actor sólo podrá ver a su hijo una vez al mes en reuniones supervisadas que durarán una hora.

El encuentro se llevó a cabo este mediodía en un centro de convivencia de la Ciudad de México dispuesto por la vía judicial, según informó la cadena Telemundo. La venezolana tomó todas las precauciones para no ser vista por la prensa, entró por un acceso para funcionarios autorizados y estuvo presente en el encuentro entre su ex pareja y su hijo.

Al término de la reunión Gil narró cómo fue el encuentro con el pequeño Matías: “Fue bonito, bonito. Un poco corto para mi gusto, pero de verdad (estoy) complacido con todo el manejo del sistema judicial, del departamento de la familia, que de alguna manera me dieron la oportunidad de poderlo ver”, declaró.

El actor de 46 años describió como único el momento en que pudo tener al pequeño entre sus brazos. “Único, único (…) Me lo comí a besos”, confesó. Ante la insistencia de la prensa para saber más detalles, el actor expresó:

“Son cosas mías y de él. Le cambié su pañal, le cambié de muda (de ropa). La verdad que fue una convivencia muy linda”. De acuerdo a Univision, a su salida del centro, Orlando Padilla y Alma Peña, representantes legales de Marjorie de Sousa hablaron sobre lo acordado por la ex pareja hasta el momento.